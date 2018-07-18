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В стране и мире | В России зафиксировали снижение коррупции

18.07.2018|16:53
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Российские предприниматели стали реже сталкиваться с проявлениями коррупции. Об этом свидетельствуют данные очередного исследования «Бизнес-барометр коррупции», проведенного Торгово-промышленной палатой. Его выдержки приводит РБК.

Примерно 39 процентов опрошенных бизнесменов заявили, что заметили снижение уровня коррупции за последний год. Для сравнения, полгода назад таких было 25 процентов. Рост коррупции зафиксировали 9,5 процента респондентов, еще 31,8 процента не заметили никаких изменений.

Еще 10,3 процента участников опроса не просто наблюдают коррупцию вокруг, но и постоянно сталкиваются с ней в своей работе. Однако этот показатель тоже снижается — в октябре 2017-го таких было 13,1 процента. 72,1 процента рассказали, что имеют дело с коррупцией время от времени, 17,6 процента никогда не сталкивались с ней.

Также представители бизнеса рассказали о самых коррумпированных направлениях своей деятельности. В лидерах оказались получение справок и разрешений (39,1 процента опрошенных) и контрольно-надзорная деятельность (34,5 процента). В сфере госзакупок и соблюдения санитарных норм коррупционных проявлений стало меньше, зато их количество возросло при регистрации сделок с недвижимостью и закрытии компаний.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.07.2018 17:04|

Предпринимателей тоже количество снизилось! Считают они:)

Гость|18.07.2018 17:35|

Ну вот, апятая колонна говорит, что Россия вся в коррупции погрязла. Снижается же!

Гость|18.07.2018 17:38|

не верю

Гость|18.07.2018 19:15|

В России сложно бороться с коррупцией, потому что она знает дзюдо

Гость|18.07.2018 19:15|

Гость писал(a):

Ну вот, апятая колонна говорит, что Россия вся в коррупции погрязла. Снижается же!
Не коррупция снижается, а корабль тонет!

Гость|18.07.2018 19:21|

Всё разворовали, не дать, не взять нечего.

Гость|18.07.2018 19:46|

Ещё не ворошили тему с Инвест Гарант и Бизнес Партнёр, там в настоящее время 3100 пострадавших от действия или бездействие сотрудников правоохранительных органов. Почему об этом СМИ молчит?!

Гость|18.07.2018 20:00|

Да ну!Берёте скажем базу данных организаций rusprofile (база официальная,открытая,бесплатная) и забиваете туда ближайших родственников наших местных чиновников и узнаёте много,много интересного!Сталина на них нет.

Гость|18.07.2018 21:54|

Верю верю, также как и в инфляцию 2%, и среднюю зарплату 38 тыр и рекордный рост продолжительности жизни в России и даже в то что наши чиновники самые честные в мире.

Гость|18.07.2018 22:14|

Гость писал(a):

Ещё не ворошили тему с Инвест Гарант и Бизнес Партнёр, там в настоящее время 3100 пострадавших от действия или бездействие сотрудников правоохранительных органов. Почему об этом СМИ молчит?!
А что говорить о 3100 лохов и лохушек, возмечтавших мгновенно разбогатеть?

Гость|18.07.2018 22:36|

Офшорные острова станут ближе

Госдума предложила страдающим от санкционного давления олигархам укрыться на своей территории.

Яхты богатых россиян вскоре будут выходить в море под родным флагом.

Гость|18.07.2018 22:37|

Депутаты Госдумы одобрили в среду в первом чтении пакет из семи законопроектов о создании в России собственной офшорной зоны. Таким образом, депутаты фактически подняли белый флаг в войне с деофшоризацией российской экономики, которую они объявили несколько лет назад.

Офшоры появятся уже в скором времени на двух островах в Приморском крае и Калининградской области — Русском и Октябрьском. «Это наши форпосты на западе и востоке», — указал депутатам один из авторов законопроектов, член Совфеда Алексей Майоров.

Примечательно, что президент и правительство устранились от участия в обсуждении этих документов, хотя именно они до сих пор возглавляли борьбу с деофшоризацией, инициируя различные законы ну эту тему. Представитель правительства в Госдуме Александр Синенко лишь коротко сообщил, что кабмин поддерживает проекты концептуально, а полпред президента в Думе Гарри Минх и вовсе промолчал.

Хотя понятно, что именно неофициальное согласие президентской администрации и Белого дома стало причиной молниеносного рассмотрения этих законопроектов в Думе. Так, документы поступили на Охотный ряд за подписью группы не известных широкой публике депутатов и сенаторов всего месяц назад, а срок приема поправок для их обсуждения во втором чтении завершится уже через два дня. Это означает, что парламентарии собираются окончательно принять эти законы до конца весенней сессии.

Гость|18.07.2018 22:38|

Майоров прямо не сказал, в чьих интересах российские власти пошли на создание офшорной зоны. Но явно проговорился, отметив, что принятие этого пакета законов позволит перевести из иностранных офшоров в российскую юрисдикцию «подсанкционные компании».

Гость|18.07.2018 22:39|

Из самих законопроектов следует, что бизнес-структурам, согласившимся перейти из зарубежной юрисдикции в российскую, присвоят статус «международной компании». Такой статус может быть приобретен и российскими акционерными обществами, говорится в документах. Офшорные компании хоть и признают российскими налоговыми резидентами, но закрепят за ними ряд льгот, прежде всего, по налогу на прибыль. А вот валютными резидентами такие компании не станут, так что, как заметили в Госдуме, смогут легко вывести капиталы из страны.

Представители думской оппозиции, которые отказались поддержать новые законы, сходу заявили, что они принимаются в интересах оказавшихся под санкциями российских олигархов, иностранный же бизнес в наши офшоры не пойдет. «Смогут ли наши офшоры обогнать по привлекательности офшоры Сингапура или Гонконга?», — спрашивали Майорова депутаты. Тот признал, что сравнение окажется не в пользу России, поскольку она не сможет предложить иностранцам таких же «мощных налоговых льгот».

«Не надо говорить об иностранцах, в эти офшоры придут русские компании, а сами законы принимаются в интересах тех, кому стало неудобно хранить капиталы за рубежом. Теперь же мы принимаем их у себя под пустое обещание «инвестировать», — возмущался депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко. Ему вторил и коммунист Михаил Щапов, по словам которого российские власти делают все, чтобы защитить олигархов, а простым гражданам повышают пенсионный возраст, НДС и цены на бензин. «Олигархи триллионы вывели из страны, теперь специально изменяют законодательство под возвращение активов. При этом общественность не сможет узнать, кто будет скрываться за этими юрлицами в офшорах, а также посмотреть саму структуру собственности», — заметил депутат. Он же сообщил, что в результате принятия этих законов офшорные яхты олигархов смогут бороздить моря и океаны под российским флагом.

Гость|18.07.2018 22:40|

коммунист Николай Коломейцев не исключает, что регистрироваться в новые офшоры побегут вовсе не супербогатые люди с сомнительными капиталами, а многочисленные российские компании, пытающиеся сэкономить на уплате налогов. «Вы нам рассказываете сказки, что сейчас из-за кордона начнут сюда везти деньги. Но у меня другое ощущение, что будет так, как это было при создании других свободных экономических зон — в этих офшорах на островах зарегистрируются компании, у которых куча «дочек» просто для того, чтобы минимизировать выплату налогов», — предположил депутат.

Другие парламентарии напомнили, что в России в разное время было образовано около 20 свободных экономических зон — от ЗАТО до свободного порта Владивосток, но положительный эффект от их создания до сих пор вызывает большие сомнения.

Елена Земскова

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