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В стране и мире | Спасенных из пещеры тайских детей откормили и выпустили на волю

18.07.2018|15:38
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Спасенные из затопленной пещеры в таиландской провинции Чианграй подростки-футболисты и их тренер выписались из больницы и впервые после освобождения появились перед публикой. Об этом сообщает местный телеканал TNN Thailand в среду, 18 июля.

По словам врачей, все пострадавшие набрали в среднем по три килограмма и «вернулись к нормальной жизни». До этого сообщалось, что каждый из них за 2,5 недели под землей потерял по два килограмма.

После выписки дети поговорили с журналистами и ответили на вопросы. Один из них рассказал, что в пещере они пили только воду, стекавшую со сталактитов, передает Reuters. По словам тренера футбольной команды, никто из оказавшихся в пещере не брал с собой еду.

Операция по спасению группы школьников в возрасте 11-16 лет и 25-летнего футбольного тренера завершилась днем 10 июля. Всего она заняла три дня.

Дети находились в пещере на севере страны с 23 июня. Они зашли внутрь, когда там было сухо, однако вскоре пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. Людей обнаружили живыми в четырех километрах от входа: они укрылись на сухом пятачке в одном из гротов.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.07.2018 15:53|

Откормили и выпустили?! Так про зверей пишут, а не про людей.

Гость|18.07.2018 15:53|

какой то двусмысленный заголовок...

Гость|18.07.2018 16:05|

Так там дети были или животные))?

Гость|18.07.2018 16:08|

Какая идиотка писала заголовок? Выгоните её из Ленты.вру не подкармливая.

Гость|18.07.2018 16:35|

Они ещё пришут в "АрбековЕ". Арбеково не склоняется. Есть фамилия Седых бдите писать в Седыхе?

Гость|18.07.2018 16:35|

Так там были футболисты,так их и представляют СМИ.

Гость|18.07.2018 16:40|

Гость писал(a):

бдите писать в Седыхе?
Обязательно будем. А ваше како собачье дело?

Гость|18.07.2018 19:51|

Зачем выгонять? Специально пишет, чтобы привлечь к информации внимание.

Имя: Гость
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