Пензенское информационное агентство|18+|Среда|18 июл 2018|13:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ливень |
+17oC
+26oC
Завтра | Гроза |
  73.13  |  $  62.90

В стране и мире | Депутату отказали в парковочном месте для коня

18.07.2018|10:15
Печать

Депутат камчатского законодательного собрания от «Справедливой России» Михаил Пучковский пожаловался, что мэрия Петропавловска-Камчатского отказала ему в предоставлении парковочного места для коня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мэрия отказала в ответ на мое обращение — я считаю, по необъективным причинам. Они привели выписки из актов по гужевому транспорту… Но я же приезжаю не на телеге», — рассказал региональный депутат. В мэрии подтвердили, что на обращение Пучковского был направлен ответ, но не уточнили его содержание. Теперь он планирует обжаловать решение администрации города в суде.

В июне депутат от «Справедливой России» приехал на сессию верхом на мерине и в сопровождении наездниц. Своей акцией он хотел привлечь внимание к проблемам малообеспеченных людей, которые не могут позволить себе личный транспорт. Привязать коня рядом со входом в здание правительства ему помешал охранник.

В конце мая Пучковский заявил, что что из-за высоких цен на бензин был вынужден пересесть с автомобиля на коня, и потребовал организовать ему место для привязи животного у здания камчатского правительства. Он объяснил свое решение тем, что, как депутат, он обязан присутствовать на сессиях в правительстве. Однако после роста цен на бензин депутат, который живет только на свою пенсию, больше не может позволить ездить на автомобиле, и покупать билеты на автобус ему также не по карману.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|18.07.2018 10:27|

penzainform.ru писал(a):

Мэрия отказала в ответ на мое обращение

Слабоват депутат и вес депутатский корпус. Мерия вся наемная и нанимается депутатами.

penzainform.ru писал(a):

Теперь он планирует обжаловать решение администрации города в суде.

Гость|18.07.2018 10:33|

Вот это и есть народный депутат настоящий! В отличие от наших блюдолизов кремлёвских.

Своего мнения не имеющих.

Представил как наши депутаты приедут на лошадях в заксобр. Хотя там уже один стоит с лошадью.

Гость|18.07.2018 10:38|

Рисуется. ЛОШАДЬ содержать дороже авто. А если породистую там вообще кормить надо сортовым овсом и водоц артезианской поить.

Решили Буртасию обмануть хрен вам. Ставь мерина в стойло и садись в мерин свой:)))

Гость|18.07.2018 10:52|

Пиар чистой воды.

Гость|18.07.2018 11:25|

Буртасские депутатишки возбудились...

Гость|18.07.2018 11:28|

Гость писал(a):

депутат настоящий! В отличие от наших блюдолизов кремлёвских.

Своего мнения не имеющих.

Такому мнению грош цена в базарный день, как и тебе например.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!