17.07.2018 | 16:04

Росстандарт разработал систему штрафов для недобросовестных АЗС, недоливающих бензин потребителям, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Алексея Абрамова. Первое нарушение обойдется заправкам в один процент от годового оборота, последующие — в три процента.

«Результаты общественного мониторинга нам дали картину, достаточно близкую к объективности. По его данным, недолив составляет от 1 до 20 процентов. Там, где недолив более 5 процентов, это уже, на наш взгляд, построенная система незаконного зарабатывания на потребителях», — сказал Абрамов.

При этом он признал, что выявлять такие нарушения Росстандарт не в состоянии — из-за особенностей законодательства. Согласно действующим правилам, проверяющим приходится каждый раз предупреждать владельцев АЗС о своем визите.

«У нас разработан комплекс мер по противодействию недоливу, прежде всего это законодательные изменения. Мы предлагаем пересмотреть оборотные штрафы в отношении компаний, которые систематически допускают недолив. Кроме этого, мы должны одну заправку проверять несколько раз с использованием таких механизмов, как тайный покупатель, что тоже потребует изменений в законодательстве», — отметил Абрамов.

Свои нынешние предложения Росстандарт внесет на рассмотрение госкомиссии по борьбе с контрафактом. Перед этим необходимо согласовать их с профильными ведомствами: Минэнерго, Минпромторгом и Минэкономразвития, а также с профильными союзами и ассоциациями.

В начале июля Федерация автовладельцев России (ФАР) сообщила, что выявила массовые случаи недолива бензина на заправках. По результатам мониторинга мошенничество было обнаружено на 76 процентах АЗС (из 34 участвовавших в проверке). Независимый топливный союз назвал выводы ФАР неверными и обвинил ее в клевете. В ответе союза говорилось, что выявленные случаи связаны с испарениями и проливами топлива.

После этого Абрамов заявил, что Росстандарт может начать штрафовать нарушителей.