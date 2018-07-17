Пензенское информационное агентство|18+|Среда|18 июл 2018|14:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ливень |
+17oC
+26oC
Завтра | Гроза |
  73.13  |  $  62.90

В стране и мире | Заправки заплатят за обман россиян с бензином

17.07.2018|16:04
Печать

Росстандарт разработал систему штрафов для недобросовестных АЗС, недоливающих бензин потребителям, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Алексея Абрамова. Первое нарушение обойдется заправкам в один процент от годового оборота, последующие — в три процента.

«Результаты общественного мониторинга нам дали картину, достаточно близкую к объективности. По его данным, недолив составляет от 1 до 20 процентов. Там, где недолив более 5 процентов, это уже, на наш взгляд, построенная система незаконного зарабатывания на потребителях», — сказал Абрамов.

При этом он признал, что выявлять такие нарушения Росстандарт не в состоянии — из-за особенностей законодательства. Согласно действующим правилам, проверяющим приходится каждый раз предупреждать владельцев АЗС о своем визите.

«У нас разработан комплекс мер по противодействию недоливу, прежде всего это законодательные изменения. Мы предлагаем пересмотреть оборотные штрафы в отношении компаний, которые систематически допускают недолив. Кроме этого, мы должны одну заправку проверять несколько раз с использованием таких механизмов, как тайный покупатель, что тоже потребует изменений в законодательстве», — отметил Абрамов.

Свои нынешние предложения Росстандарт внесет на рассмотрение госкомиссии по борьбе с контрафактом. Перед этим необходимо согласовать их с профильными ведомствами: Минэнерго, Минпромторгом и Минэкономразвития, а также с профильными союзами и ассоциациями.

В начале июля Федерация автовладельцев России (ФАР) сообщила, что выявила массовые случаи недолива бензина на заправках. По результатам мониторинга мошенничество было обнаружено на 76 процентах АЗС (из 34 участвовавших в проверке). Независимый топливный союз назвал выводы ФАР неверными и обвинил ее в клевете. В ответе союза говорилось, что выявленные случаи связаны с испарениями и проливами топлива.

После этого Абрамов заявил, что Росстандарт может начать штрафовать нарушителей.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|17.07.2018 16:09|

страна непуганных воров и жуликов!

Гость|17.07.2018 17:40|

Типа ты один честный и пуганный!

Гость|17.07.2018 18:00|

Гость писал(a):

Типа ты один честный и пуганный!
Этот тип должен всегда помнить кто я такой есть! А он рядовой жулик

Гость|17.07.2018 18:09|

По факту, АЗС наваривается на потребителях бенза, выплачивает штрафы из этих же наваренных денег, дело закрыто! В казне профит, АЗС чисты, потребители с недоливом...гениально!

Гость|17.07.2018 21:09|

А штрафы АЗС тоже включат в стоимость бензина

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!