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В стране и мире | Велосипедистов собрались проверить на знание правил дорожного движения

18.05.2018|11:19
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Депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов разработал ряд мер, направленных на снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием велотранспорта. Соответствующий документ отправлен на имя премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает RT в пятницу, 18 мая.

В частности, депутат предлагает ввести обязательную регистрацию на портале государственных и муниципальных услуг для велосипедистов старше 14 лет. Кроме того, они должны пройти электронный тест на знание правил дорожного движения (ПДД).

«По неофициальной статистике, только в Москве и области жертвами ДТП с участием велосипедистов ежегодно становятся сотни людей, в том числе дети. Увы, имеют место и смертельные случаи. Чаще всего велосипедисты выезжают на проезжую часть со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности маневра, или нарушают ПДД при пересечении дороги по пешеходным переходам», — сказал Милонов, комментируя свою инициативу.

С апреля 2014 года вступил в силу пункт 24 ПДД Российской Федерации «Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов», сообщает портал transport.mos.ru. Согласно документу, на велосипедистов распространяются все пункты правил дорожного движения, относящиеся к транспортным средствам.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.05.2018 11:34|

Милонова проверьте у психиатра. Заодно уж и Яровую и Толстого с Поклонской

Гость|18.05.2018 11:35|

Сколько будет стоить проверка ПДД? Сколько денег планируется выручать от этого мероприятия? Кому в карман они пойдут?

Гость|18.05.2018 12:00|

Велосипедист — бедствие для экономики. Он не покупает автомобиля и не берет под него кредит. Не покупает бензин. Не пользуется услугами ремонтных мастерских. Не страхует «гражданскую ответственность». Не пользуется платными стоянками. Не страдает от ожирения. Да он еще и здоров, черт возьми! Здоровые люди не нужны для экономики. Они не покупают лекарства. Они не ходят к частным врачам. Они не увеличивают ВВП.

Имя: Гость
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