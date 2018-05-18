18.05.2018 | 11:19

Депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов разработал ряд мер, направленных на снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием велотранспорта. Соответствующий документ отправлен на имя премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает RT в пятницу, 18 мая.

В частности, депутат предлагает ввести обязательную регистрацию на портале государственных и муниципальных услуг для велосипедистов старше 14 лет. Кроме того, они должны пройти электронный тест на знание правил дорожного движения (ПДД).

«По неофициальной статистике, только в Москве и области жертвами ДТП с участием велосипедистов ежегодно становятся сотни людей, в том числе дети. Увы, имеют место и смертельные случаи. Чаще всего велосипедисты выезжают на проезжую часть со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности маневра, или нарушают ПДД при пересечении дороги по пешеходным переходам», — сказал Милонов, комментируя свою инициативу.

С апреля 2014 года вступил в силу пункт 24 ПДД Российской Федерации «Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов», сообщает портал transport.mos.ru. Согласно документу, на велосипедистов распространяются все пункты правил дорожного движения, относящиеся к транспортным средствам.