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В стране и мире | В России начали замерзать фонтаны

18.05.2018|13:32
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В Томске из-за ночных морозов замерзли и покрылись снегом городские фонтаны, но отключать большинство из них коммунальщики не стали, сообщает телеканал ТВ2.

Накануне, 17 мая, в город пришел циклон, который принес сильный снег и холодный ветер. Ночью температура опустилась ниже нуля. По прогнозам областного Гидрометеоцентра, холодная погода сохранится в регионе до конца мая.

Фонтаны замерзают в Томске уже второй раз за год — в предыдущий раз подобное случилось в начале мая. Тогда слоем льда покрылся только один объект в исторической части города.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.05.2018 14:27|

Типа есть регион хуже Пензы. Спасибо успокоили.

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