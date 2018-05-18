18.05.2018 | 16:23

В Волоколамском районе проведена доследственная проверка по факту информации в СМИ о госпитализации несовершеннолетних с признаками отравления сероводородом с полигона «Ядрово». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области в пятницу, 18 мая.

«В результате из выводов всех заключений экспертов следует, что в крови и моче освидетельствуемых следов сероводорода, метана, пропана и других газовых веществ, имеющих токсичное значение не обнаружено. Таким образом, исходя из заключения химических судебных экспертиз и заключения экспертов судебно-медицинских экспертов следует, что вред здоровью обратившихся за медицинской помощью несовершеннолетним не причинен», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в ходе проверки получены данные, что с полигона действительно произошел выброс свалочного газа. Материалы переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки по статье Уголовного кодекса России «загрязнение атмосферы».

В марте несколько десятков детей из разных школ Волоколамска попали в больницы с отравлением неизвестным газом. Как сообщали представители министерства здравоохранения Подмосковья, основные жалобы — тошнота и головокружение.