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В стране и мире | Названы кандидаты на должности министров в новом правительстве

18.05.2018|14:36
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Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину предложения по кадровому составу российского правительства. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает РИА Новости.

Так, на должность главы МЧС предлагается назначить заместителя директора ФСБ, бывшего и. о. губернатора Калининградской области Евгения Зиничева, на пост министра сельского хозяйства — Дмитрия Патрушева, сына секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Кандидатом на должность министра транспорта стал и. о. первого замглавы Минтранса Евгений Дитрих.

Губернатора Тюменской области Владимира Якушева предлагается назначить министром строительства и ЖКХ, на пост руководителя Минприроды предложен глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Ольгу Васильеву предлагается назначить руководителем Министерства просвещения — одного из двух ведомств, на которые поделено бывшее Минобрнауки. На пост министра науки и высшего образования предлагается кандидатура руководителя Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, по предложению Медведева, возглавит Константин Носков, Минвостокразвития — губернатор Амурской области Александр Козлов, Министерство по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарев.

Свои посты в правительстве сохранят глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МЭР Максим Орешкин, глава Минэнерго Александр Новак, министр спорта Павел Колобков, министр культуры Владимир Мединский, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр юстиции Александр Коновалов, глава Минздрава Вероника Скворцова и глава Минтруда Максим Топилин.

Указы о назначениях, по словам Владимира Путина, будут подписаны 18 мая.

Встреча, на которой были оглашены имена кандидатов на должности министров, прошла в Сочи перед запланированными на пятницу переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель.

15 мая Путин после внесения соответствующих предложений премьера утвердил новую структуру правительства. Согласно указу президента, число министерств было увеличено с 21 до 22. В частности, Минобрнауки было разделено на две самостоятельные структуры — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Кроме того, на базе Министерства связи и массовых коммуникаций было создано Министерство цифрового развития.

Изменения коснулись и числа вице-премьеров в составе правительства: их стало 10 вместо 9. При этом должность первого зампредседателя правительства будет совмещена с должностью министра финансов. Свои предложения по поводу кандидатур на должности вице-премьеров Медведев озвучил 7 мая.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.05.2018 15:28|

А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь ! (с).

Гость|18.05.2018 15:34|

Патрушев- однофамилец?

Гость|18.05.2018 15:47|

Сын

Гость|18.05.2018 16:12|

Так на фото Кашпировский, он лет как 25 назад воду через телевизор заряжал.

Гость|18.05.2018 16:18|

А этот сейчас зарядит пенсионный возраст, и налогов хороших и разных...

Гость|18.05.2018 16:31|

Приличных слов нет. Медведев, Мутко, Мединский, мажор Патрушев.

Гость|18.05.2018 16:33|

Только что комара прибила. Теперь сижу плачу. Вдруг это князь Гвидон был.

Имя: Гость
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