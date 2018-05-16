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В стране и мире | Сборная России проиграла и попала на Канаду на чемпионате мира

16.05.2018|09:08
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Сборная России проиграла команде Швеции в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 15 мая, и завершилась со счетом 1:3. На третьей минуте форвард россиян Кирилл Капризов забросил первую шайбу. Во втором периоде по разу отличились нападающие шведской сборной Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль. Последнюю шайбу в пустые ворота в конце третьего периода забросил защитник Маттиас Экхольм.

Швеция заняла первое место в группе А и в четвертьфинале сыграет с командой Латвии, занявшей четвертое место в квартете В. Россияне остались на второй строчке и в первом раунде плей-офф встретятся с Канадой — третьей командой группы В. Также в четвертьфинале сыграют сборные США и Чехии, Финляндии и Швейцарии. Все матчи состоятся 17 мая.

Чемпионат мира по хоккею продлится до 20 мая. Действующим победителем турнира является сборная Швеции.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.05.2018 09:38|

Мои поздравления

Гость|16.05.2018 09:57|

может эта Канада попала на Россию ? Заголовщики блин

Гость|16.05.2018 10:01|

наши вчера позорно продули шведам...К-О-З-Л-Ы!!!!

Гость|16.05.2018 10:42|

"наши вчера позорно продули шведам...К-О-З-Л-Ы!!!!"

Нормально. Пусть на Канадцах тренируются.

Гость|16.05.2018 10:53|

На олимпиаде этот долгожданный матч не состоялся, так что будет интересно..

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