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В стране и мире | Россияне недооценили лесной ручей и утонули

16.05.2018|17:36
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Вездеход ГАЗ-71 затонул в лесном ручье в Печорском районе Коми, в результате семь находившихся в нем рабочих погибли. Об этом в среду, 16 мая, сообщает Telegram-канал Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в среду утром. «Девять человек переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере, но не рассчитали глубину водоема. Спастись удалось лишь двоим», — уточнили в СК.

Тела семерых погибших уже извлекли из затонувшей машины. Следователи опрашивают двоих выживших, в ближайшее время будут допрошены представители организации, которой принадлежал вездеход. По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

В январе в Иркутской области трактор ушел под лед на реке Лене, пытаясь вызволить автокран, который ранее утонул при попытке достать провалившийся еще раньше бензовоз.

Источник — lenta.ru
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