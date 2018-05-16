16.05.2018 | 17:33

Сотрудники ФСБ задержали мигрантов, готовивших серию терактов во время чемпионата мира по футболу в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 16 мая, сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, при обысках на съемных квартирах выходцев из Средней Азии были изъяты самодельные взрывные устройства большой мощности, начиненные поражающими элементами, средства инициирования, автоматы, пистолеты-пулеметы и боевые гранаты. Задержанные планировали совершить несколько взрывов в местах массового скопления людей и сорвать приезд тысяч болельщиков.

Как рассказали в ФСБ России, мигранты признались, что действовали под руководством главарей «Исламского государства» (запрещено в России) на Ближнем Востоке и их пособников в России и за рубежом. Их задержание прошло при поддержке МВД России и во взаимодействии с коллегами из Таджикистана и Киргизии.

11 мая стало известно о задержании группы боевиков, готовивших теракты на акции «Бессмертный полк» в Москве. Группы террористов перемещались в Москву из Нового Уренгоя. В регионе было проведено 17 обысков и задержано 20 человек. Кроме того, по данным МВД, в период с 21 по 24 апреля силовиками было уничтожено еще 26 террористов.