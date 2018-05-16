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В стране и мире | Эквадор подсчитал траты на засевшего в посольстве Ассанжа

16.05.2018|11:30
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Правительство Эквадора потратило по меньшей мере 5 миллионов долларов на обеспечение безопасности основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне свыше пяти лет. Об этом сообщает The Guardian.

По сведениям издания, эквадорские власти наняли агентов, которые проверяют всех посетителей Ассанжа. Помимо этого, они следят за всеми действиями Ассанжа, а также сотрудников дипмиссии и британских полицейских.

Отмечается, что основателя WikiLeaks навещали представители правых европейских партий, хакеры, адвокаты и журналисты.

Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса отметила, что Ассанж продолжает оставаться в изоляции от внешнего мира.

В начале января этого года стало известно, что посольство Эквадора в Лондоне захотело выгнать Ассанжа из-за его бытовых привычек и несоблюдения элементарной гигиены.

В январе сообщалось, что состояние здоровья основателя WikiLeaks вызвало опасение у врачей. После обследования журналиста медики заявили, что затворничество плохо влияет на его организм и психику.

Журналист нашел убежище в посольстве Эквадора, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

Источник — lenta.ru
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