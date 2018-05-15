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В стране и мире | Следователь шпионила за соперницей из-за ревности к бойфренду

15.05.2018|17:49
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Суд в Орле вынес приговор следователю полиции, которая на основании подложного ходатайства устроила слежку за соперницей, пишет Legal.Report.

27-летняя Виктория Набока признана виновной по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Суд оштрафовал ее на 80 тысяч рублей и лишил права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

По данным прокуратуры, следователь приревновала жительницу Орла к бойфренду и решила проследить за соединениями двух ее сотовых телефонов.

Для этого Набока сообщила начальнику следственного отдела, что абонентские номера использует фигурант уголовного дела, находившегося в ее производстве. После этого следователь обратилась в суд за санкцией на получение конфиденциальной информации, предоставив фиктивные сведения. Далее судебное решение было передано сотовым операторам.

В ходе расследования аферы Набока перевелась в другой регион.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.05.2018 20:48|

Закон яровой приветствует-же прослушку,за что её так забашляли.

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