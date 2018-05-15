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В стране и мире | Путин сказал «поехали» и поехал на «КамАЗе» по Крымскому мосту

15.05.2018|15:13
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Президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту, проехав по нему за рулем «КамАЗа» во главе колонны из трех десятков грузовиков, передает РИА Новости.

«Поехали!» — сказал российский лидер перед тем, как сесть в кабину.

Официально движение по построенному с опережением графика мосту через Керченский пролив для всех желающих автолюбителей откроется 16 мая.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта почти 228 миллиардов рублей.

Ранее Минтранс провел голосование за лучшее название для моста. Пользователям предлагалось выбрать из пяти вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.05.2018 15:49|

Ну прям гагарин, а рукой то он взмахнул?

Гость|15.05.2018 15:51|

...и запил водой

Гость|15.05.2018 15:57|

Власть законы создаёт,

от которых мрёт народ -

будем радостью полны:

лишь бы не было войны!

Гость|15.05.2018 15:57|

... и поехал не соблюдая разметки - чуть не притёр камаз ехавший по первой полосе

Гость|15.05.2018 15:58|

Клоун!

Гость|15.05.2018 16:02|

Руки уже слабоваты для баранки Камаза, запор вот его стихия.

Гость|15.05.2018 16:06|

В камезе гур есть!

Гость|15.05.2018 16:10|

и с гуром, всё равно слабоваты, года берут своё.

Гость|15.05.2018 16:13|

Прям от гордости расперло за державу. Так и захотелось запеть "Боже царя храни", но стало так грустно, что захотелось горькой выпить.

Гость|15.05.2018 16:15|

Гость писал(a):

Ну прям гагарин, а рукой то он взмахнул?

Дык тогда надо было ещё и на колесо поссать.

Гость|15.05.2018 16:15|

Ремень безопасности водитель не пристегнул,пассажиры то же.

Гость|15.05.2018 16:17|

Им можно, сам колокольцев разрешил.

Гость|15.05.2018 16:21|

На колесо ссать необязательно , а вот штиблетом наверняка пинул по камазовской шине.

Гость|15.05.2018 16:21|

Гость писал(a):

Ремень безопасности водитель не пристегнул,пассажиры то же.
А ФСО вообще по встречке ехали

Гость|15.05.2018 16:27|

Героя России надо Путину теперь дать , жизнью ради нас дураков рисковал .

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Имя: Гость
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