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В стране и мире | Взявшего росгвардейца на руки москвича оставили на свободе

13.05.2018|11:28
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Молодой человек, который на руках пронес сотрудника Росгвардии по станции московского метро, отпущен под подписку о невыезде. Об этом в субботу, 12 мая, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Как отмечается в сообщении, нарушителем оказался 27-летний безработный из Москвы. Его уже допросил следователь.

11 мая в сети появилось видео, на котором запечатлено, как пассажир столичной подземки поднимает росгвардейца и несет его по станции «Сухаревская». По версии следствия, таким образом молодой человек хотел «воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотруднику, находящемуся в форменном обмундировании».

В результате против мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Следователи намеревались ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.05.2018 13:15|

Казак наверное заигрался.

Гость|13.05.2018 13:20|

Народ носит полицию на руках.

Путин заступится.

Имя: Гость
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