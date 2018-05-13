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В стране и мире | Папа Римский продал свой Lamborghini

13.05.2018|11:28
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Спорткар Lamborghini, изготовленный специально для Папы Римского Франциска, продан на аукционе Sotheby's. Он ушел с молотка за 715 тысяч евро, сообщается на сайте автомобильной компании.

Отмечается, что выручка с продажи будет передана понтифику, который собирается распределить их на четыре благотворительных организации.

Папа оставил на машине автограф во время ее презентации в Ватикане в ноябре прошлого года.

Специальная модель Lamborghini для папы выкрашена в белый цвет. Вдоль корпуса автомобиля проложены две золотистые полоски, дублирующие цвета флага Ватикана.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.05.2018 11:50|

Вчера его в мрэо видел. Зачётная тачка.

Гость|13.05.2018 12:28|

А на поддержку светлых работ Мотовилова не удосужился подумать... Жмотское создание. Как и пензенские иудушки.

Гость|13.05.2018 13:20|

Гость писал(a):

А на поддержку светлых работ Мотовилова не удосужился подумать...
А ты завление в Ватикан писал? Нет? Ну и молчи.

Гость|13.05.2018 13:23|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А на поддержку светлых работ Мотовилова не удосужился подумать...
А ты завление в Ватикан писал? Нет? Ну и молчи.
У Ватикана глаза и руки повсюду. Должен сам догадаться. Но не смог. Жмот ваша папака.

Имя: Гость
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