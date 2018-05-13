13.05.2018 | 11:28

Спорткар Lamborghini, изготовленный специально для Папы Римского Франциска, продан на аукционе Sotheby's. Он ушел с молотка за 715 тысяч евро, сообщается на сайте автомобильной компании.

Отмечается, что выручка с продажи будет передана понтифику, который собирается распределить их на четыре благотворительных организации.

Папа оставил на машине автограф во время ее презентации в Ватикане в ноябре прошлого года.

Специальная модель Lamborghini для папы выкрашена в белый цвет. Вдоль корпуса автомобиля проложены две золотистые полоски, дублирующие цвета флага Ватикана.