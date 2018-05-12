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В стране и мире | Президент Аргентины отказался ехать на чемпионат мира в Россию

12.05.2018|13:53
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Президент Аргентины Маурисио Макри отказался ехать на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает газета La Nacion.

По информации издания, политик останется в стране из-за усугубления экономического кризиса. Источник, на который ссылается газета, отмечает, что в сложившихся обстоятельствах поездка на мундиаль стала бы «поражением с разгромным счетом».

В пятницу, 11 мая, курс аргентинского песо упал до исторического минимума по отношению к доллару. С начала 2018 года национальная валюта упала на 25 процентов.

Из-за дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля несколько стран объявили о частичном бойкоте чемпионата мира по футболу в России. Матчи турнира не посетят британские чиновники и члены королевской семьи. К протесту присоединились власти Исландии, отказавшиеся приехать на ЧМ. Президент Польши Анджей Дуда отказался от участия в церемонии открытия турнира.

Чемпионат мира - 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.05.2018 09:32|

на фото точно человек, а не биоробот? жуть

Гость|13.05.2018 09:38|

Судя по логике этого президента, наш вообще не выездной!

Имя: Гость
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