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В стране и мире | Умер Олег Табаков

12.03.2018|16:32
Печать

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу его театра.

Актер умер в окружении семьи в госпитале.

Табаков несколько месяцев находился в больнице. В конце декабря актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Вскоре артист пришел в себя, но никого не узнавал. В январе артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Актера госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. Табаков известен по картинам «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова» и «Москва слезам не верит».

Источник — lenta.ru
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Гость|12.03.2018 18:04|

Очень жаль...

Дмитрий Н. Мотовилов|12.03.2018 18:17|

Никого уже из семнадцати нет на этом свете. Но там тоже своя реальность и другой путь движения.

Гость|12.03.2018 18:24|

Земля пухом. Один из любимейших актёров.

Гость|12.03.2018 18:25|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Никого уже из семнадцати нет на этом свете. Но там тоже своя реальность и другой путь движения.
Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):
Никого уже из семнадцати нет на этом свете. Но там тоже своя реальность и другой путь движения.
Радистка Кэт жива.

Гость|12.03.2018 18:32|

Сколько же его мучили, оживляли! Бедный.

Дмитрий Н. Мотовилов|12.03.2018 18:34|

Гость писал(a):

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):
Никого уже из семнадцати нет на этом свете. Но там тоже своя реальность и другой путь движения.
Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):
Никого уже из семнадцати нет на этом свете. Но там тоже своя реальность и другой путь движения.
Радистка Кэт жива.
Вместо неё ушёл её муж Миронов

Гость|12.03.2018 18:37|

Гость писал(a):

Сколько же его мучили, оживляли! Бедный.
Ариэля Шарона так 11 лет мурыжили вообще.

Гость|12.03.2018 18:47|

Соболезнования.

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Вместо неё ушёл её муж Миронов
Время слишком много прошло,да и на момент премьеры фильма они уже развелись.

Дмитрий Н. Мотовилов|12.03.2018 18:51|

Гость писал(a):

Соболезнования.

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Вместо неё ушёл её муж Миронов
Время слишком много прошло,да и на момент премьеры фильма они уже развелись.
Это и был закон кармы, во-время развестись опасной линией жизни

Гость|12.03.2018 18:51|

Гость писал(a):

Ариэля Шарона так 11 лет мурыжили вообще.
Еврейские экстремисты наложили на премьер-министра Израиля Ариэля Шарона каббалистическое проклятие "Пульса денура"."Мы прочли молитву "Пульса денура", чтобы Всевышний покарал кровавого диктатора, который уничтожает народ Израиля", - заявил раввин Йосеф Даян.

Гость|12.03.2018 18:55|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Это и был закон кармы, во-время развестись опасной линией жизни
Нет,просто Миронов был мужиком и любил женщин,и даже рождение дочери в 1973 году не удержало его в семье.Артист.

Дмитрий Н. Мотовилов|12.03.2018 18:57|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Ариэля Шарона так 11 лет мурыжили вообще.
Еврейские экстремисты наложили на премьер-министра Израиля Ариэля Шарона каббалистическое проклятие "Пульса денура"."Мы прочли молитву "Пульса денура", чтобы Всевышний покарал кровавого диктатора, который уничтожает народ Израиля", - заявил раввин Йосеф Даян.
Пейте из старинного кидушного стаканчика, и будет вам еврейское щастье.

Дмитрий Н. Мотовилов|12.03.2018 18:59|

Гость писал(a):

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):
Это и был закон кармы, во-время развестись опасной линией жизни
Нет,просто Миронов был мужиком и любил женщин,и даже рождение дочери в 1973 году не удержало его в семье.Артист.
Одно другому не мешает. Не вари кашу в голове.

Гость|12.03.2018 19:10|

Куравлев играл в семнадцати мнгновений жив и здоров.

Гость|12.03.2018 19:15|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Пейте из старинного кидушного стаканчика, и будет вам еврейское щастье.
Маразм крепчал.Да не будет ,т.к. совсем,абсолютно не еврей.А вот вы из каких будете ?Ведь казак это не национальность,это принадлежность,так раньше назывались иррегулярные войска,т.е. наёмники.

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