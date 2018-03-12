12.03.2018 | 13:55

Совет ЕС продлил еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что Совет продлил ограничительные меры «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». «Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки», — говорится в документе.

Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.