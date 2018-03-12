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В стране и мире | ЕС еще на полгода продлил санкции против России

12.03.2018|13:55
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Совет ЕС продлил еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что Совет продлил ограничительные меры «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». «Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки», — говорится в документе.

Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.03.2018 14:54|

ЕС продлил санкции не против России, а против одного человека.

Гость|12.03.2018 15:22|

Гость писал(a):

ЕС продлил санкции не против России, а против одного человека.
Не умничай!

Гость|12.03.2018 15:30|

Гость писал(a):

Не умничай!
Не вылизывай!

Гость|12.03.2018 16:06|

Гость писал(a):

ЕС продлил санкции не против России, а против одного человека.
Неужто супротив самого Жириновского???

Гость|12.03.2018 16:25|

Гость писал(a):

Не вылизывай!
Ты до сих пор продолжаешь делать попытки показать свою крутость? Успокойся.

Гость|12.03.2018 16:37|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
ЕС продлил санкции не против России, а против одного человека.
Неужто супротив самого Жириновского???
Ксюшадь .

Гость|12.03.2018 16:43|

Сплотимся в едином порыве против капиталистически враждебного нам мира!

Гость|12.03.2018 17:17|

Гость писал(a):

Ты до сих пор продолжаешь делать попытки показать свою крутость? Успокойся.[/quote

Попытки показать свою крутость продолжает твой путин, кроме понтов и обещаний он ни начто больше не способен. Успокойся холоп.

Имя: Гость
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