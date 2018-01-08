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В стране и мире | «Роскосмос» заранее похвастался солидным ростом прибыли

08.01.2018|13:02
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Чистая прибыль предприятий, входящих в «Роскосмос», по итогам 2017 года в четыре раза превысит показатели 2016-го. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе госкорпорации.

«Базовые финансово-экономические показатели имеют позитивный тренд», — сказали там и добавили, что, согласно прогнозам, их общая выручка составит порядка 13 миллиардов рублей.

В ближайшие годы госкорпорация ставит задачу повысить долю успешных запусков ракет-носителей до 99 процентов и увеличить срок активного существования и гарантийные сроки производимых космических аппаратов на 25-30 процентов.

В декабре помощник президента России Андрей Белоусов назвал «Роскосмос» «ни фига не зарабатывающим». По его мнению, такие проекты, как система «Глонасс» или работа МКС, — «железо, эта вся форма деятельности — не деньги, извините». «Я все жду, когда Роскосмос придет и скажет: давайте ФЦП (Федеральную целевую программу развития космоса — прим. «Ленты.ру») закроем, дайте деньги в капитал, я буду зарабатывать», — сказал он.

В конце года вице-премьер Дмитрий Рогозин согласился с одним из пользователей Facebook, назвавшим «Роскосмос» проедающей бюджет шелупонью. Комментарий был размещен под записью чиновника, где тот критикует выводы корпорации о причинах неудачного пуска с космодрома Восточный.

28 ноября из-за неполадок с разгонным блоком была утеряна головная часть ракеты «Союз-2.1б» (с 19 спутниками на борту). В госкорпорации объяснили инцидент ошибкой в программном обеспечении разгонного блока и ракеты-носителя, заложенной еще 20 лет назад. Позже Рогозин заявил, что при подготовке запуска сотрудники перепутали космодромы: «Союз-2.1б» запускали с «Восточного», при этом параметры траектории рассчитали с учетом старта с Байконура.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.01.2018 13:22|

слабо создать левитирующий троллейбус

Гость|08.01.2018 15:29|

penzainform.ru писал(a):

Дмитрий Рогозин согласился с одним из пользователей Facebook, назвавшим «Роскосмос» проедающей бюджет шелупонью.
И мы согласны. Но у нас модерашка такое подтирает.

Имя: Гость
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