08.01.2018 | 13:02

Чистая прибыль предприятий, входящих в «Роскосмос», по итогам 2017 года в четыре раза превысит показатели 2016-го. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе госкорпорации.

«Базовые финансово-экономические показатели имеют позитивный тренд», — сказали там и добавили, что, согласно прогнозам, их общая выручка составит порядка 13 миллиардов рублей.

В ближайшие годы госкорпорация ставит задачу повысить долю успешных запусков ракет-носителей до 99 процентов и увеличить срок активного существования и гарантийные сроки производимых космических аппаратов на 25-30 процентов.

В декабре помощник президента России Андрей Белоусов назвал «Роскосмос» «ни фига не зарабатывающим». По его мнению, такие проекты, как система «Глонасс» или работа МКС, — «железо, эта вся форма деятельности — не деньги, извините». «Я все жду, когда Роскосмос придет и скажет: давайте ФЦП (Федеральную целевую программу развития космоса — прим. «Ленты.ру») закроем, дайте деньги в капитал, я буду зарабатывать», — сказал он.

В конце года вице-премьер Дмитрий Рогозин согласился с одним из пользователей Facebook, назвавшим «Роскосмос» проедающей бюджет шелупонью. Комментарий был размещен под записью чиновника, где тот критикует выводы корпорации о причинах неудачного пуска с космодрома Восточный.

28 ноября из-за неполадок с разгонным блоком была утеряна головная часть ракеты «Союз-2.1б» (с 19 спутниками на борту). В госкорпорации объяснили инцидент ошибкой в программном обеспечении разгонного блока и ракеты-носителя, заложенной еще 20 лет назад. Позже Рогозин заявил, что при подготовке запуска сотрудники перепутали космодромы: «Союз-2.1б» запускали с «Восточного», при этом параметры траектории рассчитали с учетом старта с Байконура.