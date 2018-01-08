08.01.2018 | 10:06

Директор ЦРУ Майк Помпео обвинил Россию в попытке вмешаться в выборы в Конгресс США в 2018 году. Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу CBS News.

По его утверждению, «Москва занимается подобным на протяжении десятилетий». «Я обеспокоен не только русскими, но и попытками других сил. У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию», — пояснил он.

Помпео добавил, что в задачи его ведомства входит обеспечение безопасности и демократичности выборов. «Поэтому мы будем работать против русских и всех остальных, которые угрожают итогам волеизъявления», — резюмировал глава разведки.

Тезис о десятилетиях попыток Москвы вмешаться в американские выборы Помпео уже озвучивал в июне 2016 года. Тогда он заявил, что «информация о "российском вмешательстве" не должна никого удивлять».

Выборы в Конгресс США пройдут в ноябре 2018 года, одновременно с ними граждане выберут ряд губернаторов штатов.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.