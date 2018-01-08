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В стране и мире | Директор ЦРУ заподозрил Москву в желании вмешаться в еще одни выборы в США

08.01.2018|10:06
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Директор ЦРУ Майк Помпео обвинил Россию в попытке вмешаться в выборы в Конгресс США в 2018 году. Об этом он заявил в ходе интервью телеканалу CBS News.

По его утверждению, «Москва занимается подобным на протяжении десятилетий». «Я обеспокоен не только русскими, но и попытками других сил. У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию», — пояснил он.

Помпео добавил, что в задачи его ведомства входит обеспечение безопасности и демократичности выборов. «Поэтому мы будем работать против русских и всех остальных, которые угрожают итогам волеизъявления», — резюмировал глава разведки.

Тезис о десятилетиях попыток Москвы вмешаться в американские выборы Помпео уже озвучивал в июне 2016 года. Тогда он заявил, что «информация о "российском вмешательстве" не должна никого удивлять».

Выборы в Конгресс США пройдут в ноябре 2018 года, одновременно с ними граждане выберут ряд губернаторов штатов.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.01.2018 11:34|

директор ЦРУ в отставку

Гость|08.01.2018 11:40|

Гость писал(a):

директор ЦРУ в отставку
чё сразу и в отставку! нет - штоба - штаты - удвоить (а финансирование - утроить)

Гость|08.01.2018 13:16|

Новость областного масштаба.

Гость|08.01.2018 13:19|

penzainform.ru писал(a):

Я обеспокоен не только русскими, но и попытками других сил
Обеспокоен? Прими Новопассит форте!

Гость|08.01.2018 14:17|

Трамп- я сделаю Америку снова великой, а Россию снова обую в лапти. И Северную Сибирь мы купим еще дешевле чем Аляску. К сожалению южная ее часть уже продана Китаю.

Северная Сибирь затаилась в надежде......

Гость|08.01.2018 16:01|

А нам не надо помогать,у нас все по честноку.

Имя: Гость
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