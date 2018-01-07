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В стране и мире | Евросоюз собрался засудить Россию из-за свинины

07.01.2018|14:09
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Всемирная торговая организация (ВТО) направила в арбитражный суд требование Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины. Об этом сообщает газета Politico.

Требуемая Брюсселем компенсация равна общей стоимости экспорта свинины из Евросоюза в Россию в 2013 году. Также Евросоюз полагает, что размер взысканий ежегодно будет увеличиваться на 15 процентов.

Первоначально арбитражный суд будет должен определить, правомерно ли требование Евросоюза или нет. Затем будет рассматриваться вопрос о том, применимы ли взыскания в отношении России.

20 декабря об обращении Евросоюза в ВТО сообщило агентство Reuters. В заявлении ЕС говорилось, что решение ВТО по импорту свиней и свинины не было выполнено Россией, а запрос о введении санкций против Москвы должен был быть направлен в орган ВТО по решению споров 3 января.

В августе 2016 года третейская группа ВТО поддержала иск Евросоюза в связи с введенными Россией ограничениям на импорт свинины, субпродуктов и живых свиней. Организация сообщила, что введенные Россией ограничения основаны не на стандартах Международного бюро эпизоотии и потому не соответствуют требованиям организации, касающимся санитарных мер.

В апреле 2014 года Евросоюз подал иск во Всемирную торговую организацию из-за введения Россией запрета на поставки свинины.

Россия запретила ввоз свинины и живых свиней из ЕС 30 января 2014 года в связи со вспышкой африканской чумы свиней. В апреле того же года Россельхонадзор также ограничил поставки всех видов свиной продукции из Польши и Литвы.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.01.2018 14:17|

А нафига нам это ВТО, зачем мы в него вступили?

Гость|07.01.2018 15:47|

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин: «ВТО - это же шок для сельского хозяйства"!

Гость|07.01.2018 16:11|

Гость писал(a):

А нафига нам это ВТО, зачем мы в него вступили?
а как деньжищи из страны тырить? через игольное ушко? нет! - только черед свиное брюхо, распухшее от анаболиков. кстати - двойная ж выгода - продать анаболики прижизненные и послесмертные в виде свинины - бизнес супер-выгодный - кому надо. и эпидемия раков для "осчастливленных" разиян - обеспечена

Гость|07.01.2018 16:17|

Гость писал(a):

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин: «ВТО - это же шок для сельского хозяйства"!
Пчёлы против мёда,или капиталист-олигарх-еврей против своей же организации!?Слова,одни пустые слова.

Гость|07.01.2018 16:18|

Гость писал(a):

А нафига нам это ВТО, зачем мы в него вступили?
Нас заставили. Мы же влились в семью народов. Просто нам продавать им нечего.

Гость|07.01.2018 16:19|

Гость писал(a):

Пчёлы против мёда,или капиталист-олигарх-еврей против своей же организации!?Слова,одни пустые слова.
Сам ты еврей. У него люди по 100 тыщ получают и никто не увольняется. А Вову - русского козла - весь мир боится и не уважает.

Гость|07.01.2018 16:29|

Гость писал(a):

Вова вовсе не русский , его мать жыдовка .
Аааа...понятно. Я знал одного хорошего еврея, но это исключение. А так среди евреев одни мерзавцы.

Сидят, книжечки читают, и нам это навязывают.

Они не делают ни фига, только книжки свои читают - а мы паши на них.

Эх, трудно быть русским человеком.

Гость|07.01.2018 16:32|

Мы паши на них, а они книжечки-хуижечки читают. А мы паши...

Гость|07.01.2018 17:00|

Гость писал(a):

Нас заставили. Мы же влились в семью народов. Просто нам продавать им нечего.
Какая "БЕДНАЯ" страна. Всё растаскивают и всё мало.

Гость|07.01.2018 17:12|

Гость писал(a):

Он считает себя русским , хотя не скрывает , что еврейские корни есть .
Он умело маскируется по хорошего. Но мы выведем его на чистую воду. Не может еврей быть лучше русского.

Гость|07.01.2018 17:41|

Гость писал(a):

Ребята , выход только один - Грудинин .
Орать с дивана все горазды и и уж тем более точно знают как правильно управлять страной.

Гость|07.01.2018 18:08|

пусть сами жрут ее.

Гость|07.01.2018 18:09|

пусть сами жрут ее.хватит ныть выскочки

Гость|07.01.2018 18:43|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Ребята , выход только один - Грудинин .
Орать с дивана все горазды и и уж тем более точно знают как правильно управлять страной.
Не ори!

Гость|07.01.2018 19:12|

Встречный иск о возмещении убытков от санкций в 10 - 100 кратном размере.

Имя: Гость
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