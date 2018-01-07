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В стране и мире | Бузова собралась стать тренером сборной России по футболу

07.01.2018|14:06
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Телеведущая Ольга Бузова не исключила возможности стать тренером сборной России по футболу. Об этом она написала в Instagram.

«Я поняла, чего мне не хватало для полного счастья, — стать вожаком футбольного клуба, а там недалеко и до тренера сборной России. Главное, успеть провернуть это все до чемпионата мира по футболу 2018 года», — заявила телеведущая.

Бузова отметила, что умеет мотивировать и способна устроить переворот в российском футболе. Она также добавила, что с симпатией относится к московскому «Спартаку».

В 2012 году телеведущая вышла замуж за полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. В декабре 2016 года они развелись.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.01.2018 14:58|

Страна дураков больше сказать нечего

Гость|07.01.2018 15:05|

Не намного в игре результат изменится. хотя игрока нашего ного-мячь будут ходить удовлетворённые всегда. ничего плохого в этом не вижу)

Гость|07.01.2018 15:47|

Судя по тому как играют наши футболисты, она уже давно является их тренером

Гость|07.01.2018 15:52|

Стыдно,что с футболом сделали эти миллиардеры

Гость|07.01.2018 15:54|

Не смотрю уже25 лет,хотя раньше сам играл и был истинным любителем футбола ,противно.

Гость|07.01.2018 15:59|

Самый умный вариант для форума,не упоминать фамилию.Новость ею проплачена.Если нет упоминания,то нет работы теги.А значит новость сработает в пустую.

Гость|07.01.2018 18:32|

остановите эту планету , я сойду ... )))

Гость|07.01.2018 19:03|

пусть идет, жалко что ли? хуже играть все равно не будут...

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