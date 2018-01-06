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В стране и мире | Власти Эстонии решили снести советский мемориал в Таллине

06.01.2018|13:51
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Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что власти страны намерены снести мемориал Маарьямяэ. Как пояснил чиновник, причиной такого решения стала угроза обрушения, передает ТАСС.

«Если придут к мнению, что правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать. Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и, если необходимо, придется что-то забетонировать или снести», — сказал Рейнсалу.

Министр добавил, что для сохранения памятника необходим один миллион евро. При этом чиновник заметил, что мемориал и расположенные вокруг него художественные объекты не внесены в регистр памятников. «Для меня в них нет святыни», — добавил он.

Мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральный объект — обелиск высотой 35 метров, установленный в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии. На церемониальной площади, которая был построена в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция «Негаснущее пламя». Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня. На площади перед обелиском во времена СССР проводились военные парады.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.01.2018 14:04|

Давно пора

Гость|06.01.2018 15:12|

Да и х... с ним, всё равно все СССР предали, продажные сви@и одни кругом.

Гость|06.01.2018 15:55|

Прям как у нас в Пензе со стелой "Слава Героям".

Гость|06.01.2018 16:37|

Эстонцы , они больше за Гитлера были. Ахто Леви, написавший записки серого волка" сам немного в гитлерюгенте послужил на военном аэродроме. Многие записались в дивизию Викинг СС. Так что ясно им наши памятники не нужны. Они теперь европейцы.

Гость|06.01.2018 16:44|

Гость писал(a):

Эстонцы , они больше за Гитлера были.
И Сталин за Гитлера был до 1941г.

Гость|06.01.2018 16:48|

Эстонцы католики, они с немцами родня. Страна культурная, мы в своих фуфайках и кирзачах им до смерти были не нужны в 1941 году.

Гость|06.01.2018 16:50|

Не наше дело указывать эстонцам что делать.

Гость|06.01.2018 16:52|

В чем выражается КУЛЬТУРА?снести памятник--это культура?,гадить соседям--это культура?.Это в очередной раз лишь доказывает,что это очень мстительная,мелкая душонкой нация....

Гость|06.01.2018 16:56|

Гость писал(a):

снести памятник--это
Им он не нужен.. там нужны парковки

Гость|06.01.2018 17:08|

Гость писал(a):

седям--это культура?.Это в очередной раз лишь доказывает
Нужно понять что думают сами эстонцы. Не надо всегда смотреть со своей колокольни. ВЫ сами то много интересуетесь нашими бывшими азиатскими республиками? И вам интересно когда и где там очередной Улугбек Хан одержал победу и какому там УсманБаю памятник поставили?

Гость|06.01.2018 17:11|

Гость писал(a):

Нужно понять что думают сами эстонцы. Не надо всегда смотреть со своей колокольни. ВЫ сами то много интересуетесь нашими бывшими азиатскими республиками? И вам интересно когда и где там очередной Улугбек Хан одержал победу и какому там УсманБаю памятник поставили?
Наши дураки думают, что весь мир только о нас и думает и восхищается победами.

Некоторые подвержены пропаганде.

Гость|06.01.2018 17:15|

Гость писал(a):

аши дураки думают, что весь мир только о нас и думает
МИр на думает о нас у всех свои заботы. И если бы Америка с Англией тогда не открыли второй фронт и не снабжали бы нас техникой и консервами, неизвестно как бы оно повернулось. Всё таки Вермахт был силён и хорошо организован.

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