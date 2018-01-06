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В стране и мире | Разгневанные счетами за свет саудовские принцы устроили бунт во дворце

06.01.2018|16:19
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В Саудовской Аравии арестовали 11 принцев после того, как они устроили акцию протеста в одном из королевских дворцов. Об этом сообщает Assosiated Press.

Принцы требовали, чтобы власти выплатили компенсацию одному из них за смертный приговор, вынесенный его родственнику. Детали дела при этом не уточняются. Также протестующие заявили, что власти снова должны начать оплачивать счета членов королевской семьи за воду и электричество.

После того, как протестующие отказались покинуть дворец, они были арестованы солдатами Национальной гвардии. По данным агентства, их доставили в тюрьму Аль-Хаир на юге от столицы королевства Эр-Рияда. Там содержатся террористы, в частности члены группировки «Аль-Каида» (запрещена в России).

В ночь на 5 ноября по инициативе Национального антикоррупционного комитета, возглавляемого Мухаммадом бен Салман Аль Саудом, были взяты под стражу 11 принцев, четыре действующих и десятки бывших министров. Впоследствии стало известно, что всего были задержаны и допрошены 208 человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.01.2018 16:29|

penzainform.ru писал(a):

их доставили в тюрьму Аль-Хаир на юге от столицы королевства Эр-Рияда. Там содержатся террористы,
У нас за воровство, преступления сажают чиновников в большинстве случаев под домашний арест.

Гость|06.01.2018 17:26|

По законам шариата им грозит отсечение башки.

Что правильно,а то ..понимаешь ... бунтовать.На элитные машины тратят миллионы.

Имя: Гость
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