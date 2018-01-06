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В стране и мире | Петербурженка проникла ночью в библиотеку ради одной книги

06.01.2018|13:52
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В Санкт-Петербурге девушка проникла ночью в библиотеку, чтобы взять одну книгу. Об этом сообщает «Фонтанка».

В ночь с 3 на 4 января 24-летняя девушка разбила дверь библиотеки и проникла внутрь. Заведение она покинула с единственной книгой в руках, однако наряд вневедомственной охраны задержал ее, девушка была доставлена в отдел полиции.

Название книги, приглянувшейся петербурженке, «Фонтанка» не приводит. По информации издания, девушка вернула книгу библиотеке, а администрация заведения приняла решение простить ее.

7 декабря сообщалось о жителе Воронежской области, который украл из больницы автомат для продажи бахил, в который несколько раз бросал монеты, но так и не получил ни одной пары. Полиция возбудила дело по статье «грабеж», которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.01.2018 14:05|

Культурная столица, блин!

Гость|06.01.2018 14:36|

Только сегодня с удивлением узнал, что библиотека на ул. Кирова, 69 работает с 8.00 - 20.00 и без выходных, вроде.

Зачем им с 8.00 работать?, я вообще не понимаю. Там ни одного человека(приличного) нет.

Гость|06.01.2018 15:07|

Каждый по своему с ума сходит.

Гость|06.01.2018 15:08|

Как пройти в библиотеку? )))в два часа ночи.))))

Вот она необоримая тяга к знаниям. Дайте ей премию и абонемент в библиотеку .

Имя: Гость
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