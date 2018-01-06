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В стране и мире | Нерадивые сейсмологи вызвали коллапс в Японии

06.01.2018|15:54
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Ложное оповещение о сильном землетрясении вызвало панику и транспортный коллапс на северо-востоке Японии. Об этом в субботу, 6 января, передает BBC.

Несколько миллионов жителей страны получили оповещение о сейсмической активности в прибрежной части префектуры Ибараки. В нем говорилось о подземном толчке магнитудой 6,4. Сообщение транслировали различные телеканалы и радиостанции, временно было приостановлено движение поездов.

В действительности на северо-востоке Японии произошли два толчка куда меньшей силы. Первый был магнитудой 4,4, второй — всего 3,9. Кроме того, землетрясение произошло в море на расстоянии около 350 километров, и на суше его последствий заметно не было. Сообщение о чрезвычайной угрозе оказалось сбоем в системе экстренного оповещения.

По предварительной версии, прогнозы о двух небольших толчках, опубликованные Метеорологическим агентством Японии, в результате неизвестной ошибки были объединены в один.

Источник — lenta.ru
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