Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|5 янв 2018|19:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

В стране и мире | В Белом доме запретили личные мобильники

05.01.2018|12:26
Печать

Сотрудникам Белого дома запретят пользоваться личными мобильными устройствами во время работы на его территории. Об этом говорится в заявлении официального представителя резиденция президента США Сары Сандерс, передает Bloomberg.

По ее словам, безопасность и целостность технологических систем в Белом доме являются приоритетом для администрации Дональда Трампа. «Поэтому со следующей недели использование всех персональных устройств как гостями, так и персоналом больше не разрешается в Западном крыле», — указала она.

Сандерс добавила, что работать сотрудники смогут на выданных правительством мобильных устройствах. Как отмечает издание, на запрете настоял глава аппарата Белого дома Джон Келли, сославшись на проблемы безопасности.

В то же время ряд сотрудников выступил против нововведения. Они указали, что не могут использовать служебные телефоны для личных нужд, через них также нельзя обмениваться текстовыми сообщениями. В этой связи они считают, что запрет «отрежет» их от детей и других родственников, пытающихся связаться с ними в середине дня.

Западное крыло Белого дома — это рабочая зона. В нем, в частности, расположены Овальный кабинет Президента США и зал, в котором заседает правительство. Также в этой части находятся помещения журналистского корпуса и зал для брифингов и конференций.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|05.01.2018 13:59|

В ходе «прямой линии» в четверг Путин отметил, что можно ввести акцизы на пальмовое масло. «Но тогда это может привести к повышению стоимости в части продукции, которая поступает на прилавки», — сказал он, отвечая на вопрос работников воронежского молочного предприятия.

Гость|05.01.2018 14:03|

масляничные пальмы выращивать возможно попробовать в Пензенской области теплицы с подогревом строить

хоть зимой хоть летом

импортозамещение полным ходом

вот немного тепла еще дадут доведут до +25 круглогодично

Гость|05.01.2018 18:18|

Зачем кормят пальмовым маслом для чего кормят пальмовым маслом ешь, пей пальмовое масло зачем кормят пальмовым маслом ешь, пей пальмовое масло, почему зачем кормят пальмовым маслом закаким кормят пальмовым маслом маслом пальмовым зачем кормят кормят пальмовым маслом ешь , пей пальмовое масло

кушай пальмовое масло гидрогенизированное ешь пальмовое масло гидрогенизированное

масло пальмовое вкусняшка Зачем кормят пальмовым маслом для чего кормят пальмовым маслом Зачем кормят пальмовым маслом для чего кормят пальмовым маслом

зачем кормят пальмовым маслом почему зачем кормят пальмовым маслом закаким кормят пальмовым маслом маслом пальмовым зачем кормят кормят пальмовым маслом

кушай пальмовое масло гидрогенизированное ешь пальмовое масло гидрогенизированное

масло пальмовое вкусняшка Зачем кормят пальмовым маслом для чего кормят пальмовым маслом Зачем кормят пальмовым маслом для чего кормят пальмовым маслом

зачем кормят пальмовым маслом почему зачем кормят пальмовым маслом закаким кормят пальмовым маслом маслом пальмовым зачем кормят кормят пальмовым маслом

кушай пальмовое масло гидрогенизированное ешь пальмовое масло гидрогенизированное

масло пальмовое вкусняшка Зачем кормят пальмовым маслом для чего кормят пальмовым маслом Зачем кормят пальмовым маслом для чего кормят пальмовым маслом

зачем кормят пальмовым маслом почему зачем кормят пальмовым маслом закаким кормят пальмовым маслом маслом пальмовым зачем кормят кормят пальмовым маслом

кушай пальмовое масло гидрогенизированное ешь пальмовое масло гидрогенизированное

масло пальмовое вкусняшка

зачем кормят пальмовым маслом почему зачем кормят пальмовым маслом закаким кормят пальмовым маслом маслом пальмовым зачем кормят кормят пальмовым маслом

кушай пальмовое масло гидрогенизированное ешь пальмовое масло гидрогенизированное

масло пальмовое вкусняшка

зачем кормят пальмовым маслом почему зачем кормят пальмовым маслом закаким кормят пальмовым маслом маслом пальмовым зачем кормят кормят пальмовым маслом

кушай пальмовое масло гидрогенизированное ешь пальмовое масло гидрогенизированное

масло пальмовое вкусняшка

зачем кормят пальмовым маслом почему зачем кормят пальмовым маслом закаким кормят

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!