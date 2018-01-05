05.01.2018 | 11:33

Телеканал HBO подтвердил, что последний, восьмой сезон киносаги «Игра престолов» выйдет в 2019 году. Об этом сообщает журнал Variety.

При этом точных сроков выхода серий не называется. Известно, что сезон будет состоять из шести эпизодов. Режиссерами станут Дэвид Бениофф, Дэн Вайс, Дэвид Наттер и Мигель Сапочник.

Ранее британская актриса Сефи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк, рассказала изданию, что производство последнего сезона началось в октябре 2017 года и продолжится до середины 2018-го. По ее словам, она уже ознакомилась со сценарием, и, когда актеры вслух прочитали фразу «конец "Игры престолов"», почти все разрыдались.

Седьмой сезон сериала завершился 28 августа, а последний эпизод собрал рекордное количество просмотров.

4 января телеканал CCTV опубликовал новость о появившейся стене из снега и льда высотой около 20 метров в китайской провинции Хэйлунцзян возле границы с Россией. СМИ отметили, что ограждение напоминает стену из сериала «Игра престолов» — оборонительное сооружение, защищающее земли к югу от него.