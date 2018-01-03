Пензенское информационное агентство|18+|Среда|3 янв 2018|18:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
0oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

В стране и мире | Пантера загрызла мужчину в Обновленном труде

03.01.2018|12:25
Печать

Пантера напала на человека в Подмосковье. Инцидент произошел вечером 2 января в поселке Обновленный труд Истринского района, сообщает РИА Новости.

По сообщению представителя правоохранительных органов, хищник загрыз мужчину насмерть.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области факт убийства человека животным был подтвержден, однако вид хищника не уточнялся. «Животное насмерть загрызло мужчину 2 января в 17:30», — заявил представитель пресс-службы. Также он сообщил, что по факту произошедшего проводится проверка.

По некоторым данным, пантера напала на смотрителя частного питомника, когда тот вошел в вольер ее покормить.

Ранее сообщалось, что в центре города Нижнеудинска Иркутской области на человека напал медведь. В целях обеспечения безопасности местных жителей на место оперативно прибыли экипажи патрульно-постовой службы, ГИБДД и Росгвардии. Полицейские застрелили животное. Пострадавший отделался незначительными царапинами. Каким образом лесной хищник оказался в центре города, не уточнялось.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|03.01.2018 13:18|

penzainform.ru писал(a):

«Животное насмерть загрызло мужчину 2 января в 17:30», —

Возможно после праздника пахло спиртным, и хищник не узнал в нем своего.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!