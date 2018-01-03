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В стране и мире | Названо число потенциальных кандидатов на выборах президента России

03.01.2018|09:47
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ЦИК России с момента начала избирательной кампании получил уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в президенты Российской Федерации от 21 партии и 43 самовыдвиженцев (всего 64 пакета документов). Об этом на заседании 2 января сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщает сайт ведомства.

При этом глава ведомства сообщила, что уведомления о проведении собраний по выдвижению кандидатов начали принимать с 18 декабря. Крайний срок приема документов от самовыдвиженцев закончился 1 января.

«Все уведомления, поданные с сегодняшнего дня, уже выходят за рамки сроков, которые установлены законом», — уточнила Памфилова.

При этом 13 политических партий уже успешно прошли регистрацию своих уполномоченных представителей, 7 кандидатов, выдвинутых этими партиями, уже открыли специальные избирательные счета, а Владимир Жириновский уже зарегистрирован в качестве кандидата.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. Согласно Конституции, в них могут принять участие граждане старше 35 лет и проживающие на территории страны не менее 10 последних лет. Самовыдвиженцы должны предоставить не менее 300 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры, кандидаты от политических партий — не менее 100 тысяч. Представители парламентских партий от сбора подписей освобождены.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.01.2018 09:57|

penzainform.ru писал(a):

ЦИК России с момента начала избирательной кампании получил уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в президенты Российской Федерации от 21 партии и 43 самовыдвиженцев (всего 64 пакета документов).
Желающих много на такую теплую должность.

Живи себе много лет за народный счет, вытворяй все, что в голову взбредет и никакой ответственности. Жаль, что место только одно.

Гость|03.01.2018 10:08|

Столько кандидатов, Даж не знай за кого проголосовать.

Гость|03.01.2018 10:08|

Дежавю: 1996г. Ельцин решил перед переназначением на последний срок уволить всю «партию войны»: Коржакова, Барсукова, Сосковца.-- 2018г. Путин меняет только губернаторов и сажает министра.

Гость|03.01.2018 10:50|

В основном подтанцовка

Гость|03.01.2018 11:39|

Переголосование: 1996г. Ельцин якобы самовыдвиженец, хотя его вынудили на второй срок магнаты, обеспокоенные своей судьбой при Зюганове. – 2017г. Кандидатуру Путина выдвинул старший мастер участка Артем Баранов, остальные бараны поддержали.

Гость|03.01.2018 12:03|

могу сказать одно я как вижу сон так и будет.Путин будет президентом.а Пенза плохие дороги.

Гость|03.01.2018 12:30|

Выборы 1996г. Ельцин/Зюганов ---- Выборы 2018г. Путин/ Грудинин.

Гость|03.01.2018 12:37|

Гость писал(a):

Выборы 1996г. Ельцин/Зюганов ---- Выборы 2018г. Путин/ Грудинин.
получается... если первая пара - два члена - партии, то... вторая - плащи с кинжалами - тоже пара... троцкист (ни мира - ни войны) и анархист (куча мала)

Гость|03.01.2018 12:49|

1996г. Группа семи олигархов объединилась за переназначение Ельцина, деньги собрали в «общак».------- 2018г. Ситуация диаметрально противоположная – переназначение действующего грозит олигархам потерей накоплений. Точка бифуркации - 2 февраля.

Гость|03.01.2018 13:41|

Гость писал(a):

Точка бифуркации - 2
Рычаги давления очень мощные: предъявлен ультиматум для олигархов - конгресс США олигархам - "Путин или деньги"

Полоний (гость)|03.01.2018 13:58|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Точка бифуркации - 2
Рычаги давления очень мощные: предъявлен ультиматум для олигархов - конгресс США олигархам - "Путин или деньги"
Не переживайте за олигархов. Всё, что можно было вывести из США, Евросоюза, ими уже давно выведено, а паршивые остатки им уже не интересны.

Гость|03.01.2018 17:11|

Деньги -это обычные долговые расписки. Отнимая эти расписки у бестолковых олигархов, ФРС им прямым текстом дает понять, что Америка никаких долгов отрабатывать никогда и не собиралась. Полоний (гость) писал(a):

Всё, что можно было вывести из США, Евросоюза, ими уже давно выведено
В.Вексельберг сообщил, что деньги вложены в дело, а не в банках и ввозить в Россию ничего не намерен.

Гость|03.01.2018 17:15|

Уважаемая редакция, может я ошибаюсь, но на мой взгляд в вашем сообщении допущена логическая ошибка вот в этой части "Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. Согласно Конституции, в них могут принять участие граждане старше 35 лет и проживающие на территории страны не менее 10 последних лет." Ведь мы, избиратели, тоже принимаем участие в выборах, и не те, кто старше 35. Вы же хотели сказать, что избранными могут быть...(и далее по тексту).

Гость|03.01.2018 18:40|

Грудинин уже не получается."Грудинин, Вы русский? Да! Но немножечко нет..." смотрите на ЮТубе,сам признался,что мама еврейка,дед по материнской линии еврей ,а в биографии он естественно русский.

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