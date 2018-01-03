03.01.2018 | 09:47

ЦИК России с момента начала избирательной кампании получил уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в президенты Российской Федерации от 21 партии и 43 самовыдвиженцев (всего 64 пакета документов). Об этом на заседании 2 января сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщает сайт ведомства.

При этом глава ведомства сообщила, что уведомления о проведении собраний по выдвижению кандидатов начали принимать с 18 декабря. Крайний срок приема документов от самовыдвиженцев закончился 1 января.

«Все уведомления, поданные с сегодняшнего дня, уже выходят за рамки сроков, которые установлены законом», — уточнила Памфилова.

При этом 13 политических партий уже успешно прошли регистрацию своих уполномоченных представителей, 7 кандидатов, выдвинутых этими партиями, уже открыли специальные избирательные счета, а Владимир Жириновский уже зарегистрирован в качестве кандидата.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. Согласно Конституции, в них могут принять участие граждане старше 35 лет и проживающие на территории страны не менее 10 последних лет. Самовыдвиженцы должны предоставить не менее 300 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры, кандидаты от политических партий — не менее 100 тысяч. Представители парламентских партий от сбора подписей освобождены.