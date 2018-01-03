03.01.2018 | 11:25

На трассе около американского города Баффало, расположенного в северо-западной части штата Нью-Йорк, произошло крупнейшее ДТП с участием 35 автомобилей. Об этом сообщает телеканал ABC.

Причиной аварии стали снежные заносы и плохая видимость на дороге. Всего столкнулись 25 легковушек и 10 большегрузов. В результате произошедшего погиб человек, еще один находится в тяжелом состоянии. На трассе образовалась пробка.

По словам синоптиков, на северо-восток США и восточную часть Канады в ближайшие несколько дней обрушится очередной сильный снежный циклон. Ожидается, что выпадет месячная норма осадков, а также штормовой ветер. При этом не исключается, что температура может опуститься до рекордных 35 градусов мороза.

В конце декабря на северо-востоке Соединенных Штатов установилась аномально низкая температура. В результате от переохлаждения погибли четыре человека.