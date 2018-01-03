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В стране и мире | Крупнейшее ДТП с участием 35 машин произошло в США

03.01.2018|11:25
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На трассе около американского города Баффало, расположенного в северо-западной части штата Нью-Йорк, произошло крупнейшее ДТП с участием 35 автомобилей. Об этом сообщает телеканал ABC.

Причиной аварии стали снежные заносы и плохая видимость на дороге. Всего столкнулись 25 легковушек и 10 большегрузов. В результате произошедшего погиб человек, еще один находится в тяжелом состоянии. На трассе образовалась пробка.

По словам синоптиков, на северо-восток США и восточную часть Канады в ближайшие несколько дней обрушится очередной сильный снежный циклон. Ожидается, что выпадет месячная норма осадков, а также штормовой ветер. При этом не исключается, что температура может опуститься до рекордных 35 градусов мороза.

В конце декабря на северо-востоке Соединенных Штатов установилась аномально низкая температура. В результате от переохлаждения погибли четыре человека.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.01.2018 13:20|

penzainform.ru писал(a):

При этом не исключается, что температура может опуститься до рекордных 35 градусов мороза.

Природа не прощает вмешательства. Доигрались с ХАРП.

Имя: Гость
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