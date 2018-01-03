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В стране и мире | Капитан российской молодежки оправдался за поражение от США на чемпионате мира

03.01.2018|11:28
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Капитан молодежной сборной России по хоккею Егор Зайцев извинился за поражение от США в четвертьфинале чемпионата мира. Его слова приводятся на сайте Федерации хоккея России.

«Моменты не реализовали, которые были, можно было забивать, но не реализовали, поэтому так и получилось. Что сказали в раздевалке? Смотреть друг другу в глаза не стыдно, потому что мы сегодня отдали все, просто так получилось. Единственное, хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат», — заявил Зайцев.

Ранее 3 декабря россияне проиграли американцам со счетом 2:4. Встреча состоялась в Баффало. Отечественные игроки впервые с 2010 года остались без медалей чемпионата мира. Действующими победителями турнира являются американцы.

Хозяева в полуфинале встретятся со сборной Швеции, вторую пару составили команды Канады и Чехии. Обе встречи пройдут 4 января. Чемпионат мира завершится 5 января.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.01.2018 11:32|

Клим , молодец!!! Спасибо родителям!!!

Гость|03.01.2018 11:36|

А мне за них стыдно!

Гость|03.01.2018 11:39|

Сравняв счет, ребятишки решили что почти победили. Забыв в очередной раз о том, что североамериканцы играют до конца.

Гость|03.01.2018 11:40|

1998 год рождения.Входим в эру Великого.Так что дальше без побед.

Гость|03.01.2018 12:54|

Гость писал(a):

Клим , молодец!!! Спасибо родителям!!!
Играли катастрофически. Не забивали с выхода один на один. Попадали в штангу с двух метров, отдавали вратарю то, что не должны были отдавать. Стыдно за такой хоккей!!!

Гость|03.01.2018 13:02|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

В СТРАНЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ НЕХВАТКА,КАК ГОВОРИТСЯ,БИОМАТЕРИАЛА ИЛИ ПРОЩЕ СКАЗАТЬ ЛЮДЕЙ.У НАС ДЕТЕЙ И ТАК КОТ НАПЛАКАЛ,А ИМ ЕЩЁ ВСЁ СДЕЛАЛИ ПЛАТНЫМ.И УЧЁБУ И ЛЕЧЕНИЕ И ЗАНЯТИЯ В СЕКЦИЯХ И ПРОСТО ЭЛЕМЕНТАРНО ПОПЛАВАТЬ В БАССЕЙНЕ.

Имя: Гость
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