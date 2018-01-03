03.01.2018 | 11:28

Капитан молодежной сборной России по хоккею Егор Зайцев извинился за поражение от США в четвертьфинале чемпионата мира. Его слова приводятся на сайте Федерации хоккея России.

«Моменты не реализовали, которые были, можно было забивать, но не реализовали, поэтому так и получилось. Что сказали в раздевалке? Смотреть друг другу в глаза не стыдно, потому что мы сегодня отдали все, просто так получилось. Единственное, хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат», — заявил Зайцев.

Ранее 3 декабря россияне проиграли американцам со счетом 2:4. Встреча состоялась в Баффало. Отечественные игроки впервые с 2010 года остались без медалей чемпионата мира. Действующими победителями турнира являются американцы.

Хозяева в полуфинале встретятся со сборной Швеции, вторую пару составили команды Канады и Чехии. Обе встречи пройдут 4 января. Чемпионат мира завершится 5 января.