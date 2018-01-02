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В стране и мире | Южная Корея захотела поговорить с Северной из-за Олимпиады

02.01.2018|11:12
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Сеул предлагает КНДР провести переговоры на высоком уровне на следующей неделе. Об этом заявил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн, сообщает во вторник, 2 января, Енхап.

По информации агентства, в случае согласия Пхеньяна встреча может пройти 9 января в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между странами. На переговорах планируется затронуть в том числе тему Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Как отмечается, ранее в своей речи по случаю Нового года лидер КНДР Ким Чем Ын заявил, что Пхеньян открыт для диалога с Сеулом, и отметил готовность северокорейских спортсменов принять участие в Играх. В ответ южнокорейские власти выразили согласие провести встречу «в любое время, в любом месте и формате».

В своем новогоднем обращении Ким Чен Ын также сообщил, что Северная Корея в 2017 году завершила создание своих ядерных сил. «Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе», — заявил он, добавив, что необходимо снизить военную напряженность на Корейском полуострове и создать мирную атмосферу.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.01.2018 17:14|

Южная Корея ссыт Северную .

Гость|02.01.2018 17:51|

penzainform.ru писал(a):

«Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе»,

Молодец Ын, положил руку на кнопку и заявил: теперь будем разговаривать. Кольт уровнял всех и слабых и сильных. Ядерное оружие делает тоже самое.

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