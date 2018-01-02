Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|2 янв 2018|18:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

В стране и мире | Резервный фонд России прекратил существование

02.01.2018|11:09
Печать

Резервный фонд России с 1 января 2018 года прекратил свое существование. Теперь он присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ), сообщает РИА Новости.

Теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направляться в ФНБ. Кроме того, в 2018 году в Фонд поступит 829,2 миллиарда рублей, которые Минфин купил на рынке в рамках своих валютных операций за прошлый год. По данным министра финансов Антона Силуанова, на 1 января он должен составить 3,7 триллиона рублей, а его ликвидная часть, то есть свободные остатки, не вложенные в активы, — 2,3 триллиона рублей.

ФНБ станет источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов, а также софинансирования добровольных пенсионных накоплений. Так, в 2018-м на эти цели будет направлено более 1,1 триллиона рублей. В следующие годы, по прогнозам властей, средства Фонда будут тратиться только на пенсионные накопления.

В начале декабря 2017-го сообщалось, что средства Резервного фонда России будут исчерпаны к концу года. На 1 ноября его объем составил 975,5 миллиарда рублей, размер Фонда национального благосостояния — 4,014 триллиона рублей (69,36 миллиарда долларов).

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|02.01.2018 11:53|

Благодаря продуманной государственной политике богатства норвежских недр эффективно используются как для развития экономики страны, так и на благо самих граждан. По данным Евростата, на нынешний день Норвегия является богатейшей страной Европы с самыми высокими (свыше 50 тысяч долларов) доходами на душу населения. В стране нет людей, проживающих ниже черты бедности, и ВВП неуклонно растет. Формируемый на протяжении десяти лет Фонд будущих поколений позволяет стране с ограниченными нефтяными запасами без боязни смотреть в завтрашний день.

Гость|02.01.2018 12:01|

Санкции нам на пользу...

Гость|02.01.2018 12:07|

И у нас так могло быть, если бы у нас был норвежский менталитет. Мы вороватые, хитрые и лукавые.

Санкции нам в тягость, ничего мы сами не изобретем и не продвинем на мировом рынке.

Будет как раньше, санкционный товар = дефицит. Только у членов правительства будет доступ, через дипломатов.

Гость|02.01.2018 12:08|

penzainform.ru писал(a):

Резервный фонд России с 1 января 2018 года прекратил свое существование. Теперь он присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ),

новость как... как искусственная ёлка - стройная, пушистая, надёжно-иногоразовая... только нет от неё хвойного запаха жизни, ощущения реальности бытия, фундаментальности величия самой ПРИРОДЫ

Гость|02.01.2018 12:42|

Грудинин за норвежский "социализм" с прогрессивным налогом и большими социальными гарантиями для населения.

Гость|02.01.2018 13:19|

а потом и энтот фонд прекратит существование...вместе с государством...

хунта разворовывает и уничтожает все.

Гость|02.01.2018 17:01|

И куда же норвеги свои деньги девают? просто проедают и пропивают?

Гость|02.01.2018 17:57|

Гость писал(a):

Благодаря продуманной государственной политике богатства норвежских недр эффективно используются как для развития экономики страны, так и на благо самих граждан. По данным Евростата, на нынешний день Норвегия является богатейшей страной Европы с самыми высокими (свыше 50 тысяч долларов) доходами на душу населения. В стране нет людей, проживающих ниже черты бедности, и ВВП неуклонно растет. Формируемый на протяжении десяти лет Фонд будущих поколений позволяет стране с ограниченными нефтяными запасами без боязни смотреть в завтрашний день.
появившаяся на РосТВ о том, что стоимость суточного рациона гражданина России, по официальным данным, выше чем у ежика в московском зоопарке, но ниже чем у ослика.

На видео ведущий программы сообщил о том, что, в соответствии с постановлением Кабинета министров России, суточная потребительская корзина гражданина составляет 86 рублей,

тогда как ежика в московском зоопарке 84 рубля, а ослика 87 рублей.

Получается что клетка россиянина между ежиком и ослом. Или вы уже ее переместили между ослом и мулом?

Гость|02.01.2018 18:07|

Гость писал(a):

И куда же норвеги свои деньги девают? просто проедают и пропивают?
Норвегия: алкоголь только в «Монополках», халуп нет – жильё только комфортное, яхты во всех фьёрдах, электромобили вытесняют бензиновые, инфраструктура платных отличных дорог имеет множество туннелей под горами и морем, спорт и ЗОЖ в приоритете, путешествуют по всему Миру.

Гость|02.01.2018 18:28|

Если судить по реальным сообщениям, посылаемым иранскими оппозиционерами в обход введенных в Иране запретов на социальные сети, то заголовок с "революцией" - отнюдь не преувеличение.

Гость|02.01.2018 18:35|

ЦИК России зарегистрировал еще трех претендентов на пост президента.

В настоящее время уже 64 человека заявили о желании участвовать в выборах главы государства.

Ну а что? Можно ведь творить что угодно и ничего тебе за это не будет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!