02.01.2018 | 12:43

Министерство обороны Индии одобрило закупку 240 авиационных бомб у России. Об этом сообщает во вторник, 2 января, РИА Новости со ссылкой на копию заявления ведомства.

Как отмечается, закупка должна быть произведена у российской компании «Рособоронэкспорт». На авиабомбы планируют потратить более 12,5 миллиарда рупий, то есть почти 200 миллионов долларов.

«Эти бомбы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются Военно-воздушными силами Индии. Данная сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную способность», — говорится в сообщении.

Глава Минобороны Индии Нирмала Ситхараман также одобрила закупку у Израиля 131 ракеты зенитно-ракетного комплекса Barak и сопутствующего оборудования более чем на 70 миллионов долларов.

В ноябре 2017 года ВВС Индии при участии российской стороны впервые запустили сверхзвуковую ракету BrahMos с самолета Су-30МКИ. Испытания признаны успешными, снаряд поразил цель - надводное судно в Бенгальском заливе.

За месяц до этого сообщалось, что в Индии допустили отказ от сотрудничества с Россией в создании нового истребителя пятого поколения. Причиной называется отсталость технологий и неспособность перспективного изделия конкурировать с американским F-35.