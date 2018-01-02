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В стране и мире | Индия закупит сотни российских бомб

02.01.2018|12:43
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Министерство обороны Индии одобрило закупку 240 авиационных бомб у России. Об этом сообщает во вторник, 2 января, РИА Новости со ссылкой на копию заявления ведомства.

Как отмечается, закупка должна быть произведена у российской компании «Рособоронэкспорт». На авиабомбы планируют потратить более 12,5 миллиарда рупий, то есть почти 200 миллионов долларов.

«Эти бомбы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются Военно-воздушными силами Индии. Данная сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную способность», — говорится в сообщении.

Глава Минобороны Индии Нирмала Ситхараман также одобрила закупку у Израиля 131 ракеты зенитно-ракетного комплекса Barak и сопутствующего оборудования более чем на 70 миллионов долларов.

В ноябре 2017 года ВВС Индии при участии российской стороны впервые запустили сверхзвуковую ракету BrahMos с самолета Су-30МКИ. Испытания признаны успешными, снаряд поразил цель - надводное судно в Бенгальском заливе.

За месяц до этого сообщалось, что в Индии допустили отказ от сотрудничества с Россией в создании нового истребителя пятого поколения. Причиной называется отсталость технологий и неспособность перспективного изделия конкурировать с американским F-35.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.01.2018 14:23|

Они кого бомбить собрались?

Гость|02.01.2018 14:44|

Гость писал(a):

Они кого бомбить собрались?
Пакистан .

Гость|02.01.2018 14:44|

Вот наши продают оружие всем подряд и радуются,что заключили контракты в разные страны оружия.А ведь это оружие против кого нибудь обернется,может против нас самих.Нет бы гордится,что мы станки,оборудование всем отправляем электронику,так нет оружие!!!

Гость|02.01.2018 15:16|

Вспомните про историю с допуском американцев на подлодку, купленную у России...

Гость|02.01.2018 16:16|

куда ему бежать, на Марс?

Гость|02.01.2018 18:12|

Подводно-космические силы.

и Лапти зимние, на мху!

хотят всучить индусам.

Гость|02.01.2018 18:16|

Сын Пескова прогневал батю и летит Эмирейтс экономом. Что же это за государство, когда сын пресс-сека летит экономом, спрашивается? Может вы его еще и икры черной с фуагра лишите?!

Имя: Гость
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