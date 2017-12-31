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В стране и мире | Затаившийся в самолете воробей сорвал рейс в США

31.12.2017|11:08
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Самолет американской авиакомпании Delta Air Lines был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт из-за обнаруженного в кабине пилота воробья. Об этом сообщает телеканал FOX5.

Птицу на борту авиалайнера, который должен был вылететь из Детройта в Атланту, заметили еще в аэропорту. Однако членам экипажа не удалось ее найти и поймать. В результате было решено поднять судно в воздух, однако спустя некоторое время воробья снова обнаружили в кабине пилота, и капитан принял решение вернуться в Детройт, чтобы не подвергать пассажиров риску.

Уже в аэропорту, после того как из самолета высадили всех пассажиров, птицу все-таки поймали и отпустили на волю.

Ранее в декабре самолет, направлявшийся из Лос-Анджелеса в Токио, развернули в воздухе из-за лишнего человека на борту. Работники авиакомпании All Nippon Airways обнаружили незарегистрированного пассажира на одном из мест экономкласса только спустя четыре часа с момента вылета. Выяснилось, что мужчина ошибся рейсом. Пилот решил вернуться в Лос-Анджелес и высадить его.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.12.2017 11:44|

penzainform.ru писал(a):

Уже в аэропорту, после того как из самолета высадили всех пассажиров, птицу все-таки поймали и отпустили на волю.

Психоз продолжает нарастать. penzainform.ru писал(a):

Пилот решил вернуться
дорогое удовольствие.

Гость|31.12.2017 12:14|

Все правильно сделали, молодцы! И пассажиры живы. и птичка. Удовольствие не дорогое, безопасность людей дороже.

Гость|31.12.2017 12:57|

Воробей летел без билета?

Гость|31.12.2017 13:46|

Гость писал(a):

И пассажиры живы. и птичка.

Они Видимо посмотрели фильм "Кавказская пленница". Птичку жалко. Этим самым показали что бардак у них если птица обнаружена до вылета, почему её не поймали сразу? Так просто рисуются мнимой заботой о пассажирах. Да и какой вред от воробья? Но главное что бы на это клюнули сердобольные. Сходи свечку поставь.

Имя: Гость
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