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В стране и мире | Умер заслуженный артист России

31.12.2017|13:11
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Заслуженный артист России Александр Шаврин скончался в субботу, 30 декабря, на 58-м году жизни. Об этом «Театралу» сообщили в пресс-службе Московского академического театра имени Маяковского.

Актер умер после продолжительной болезни. В последние годы Шаврин боролся с онкологическим заболеванием, уточняет РЕН ТВ.

О времени и месте прощания с ним станет известно позднее.

Шаврин играл в спектаклях «Отцы и сыновья», «На чемоданах», «Господин Пунтила и его слуга Матти» и других. Помимо этого, снимался в таких сериалах, как «Бедная Настя» и «Водитель для Веры». Также отметился ролью в телевизионной версии фильма «Адмиралъ» с Константином Хабенским. Был женат на актрисе Анне Ардовой.

Источник — lenta.ru
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