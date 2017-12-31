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В стране и мире | Россиянам посоветовали в новогоднюю ночь танцевать и гулять

31.12.2017|10:30
Печать

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в канун новогодней ночи подготовила ряд рекомендация для российских граждан. В частности, дается совет не проводить всю новогоднюю ночь за столом, а придумать для гостей активные развлечения, сообщает сайт ведомства.

«Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе», — говорится в сообщении.

Также рекомендуется 31 декабря соблюдать обычный режим приема пищи, не отказываться от завтрака, обеда и ужина. Роспотребнадзор призывает не пытаться пробовать все изобилие новогоднего стола и соблюдать умеренность в потреблении алкоголя.

Ранее ведомство подготовило рекомендации по выборе продуктов для новогоднего стола. По мнению специалистов, наиболее опасными для здоровья могут быть заправленные майонезом салаты и изделия из рубленого мяса.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.12.2017 11:48|

penzainform.ru писал(a):

«Устройте для себя и своих гостей конкурсы,

Форма одежду уже согласована с МОК7

Гость|31.12.2017 13:39|

Гуляй рванина.

Гость|31.12.2017 13:42|

Нищебродство

Гость|31.12.2017 14:05|

А петь можно?

Гость|31.12.2017 14:09|

Гость писал(a):

Россиянам посоветовали в новогоднюю ночь танцевать и гулять
Ну, хорошо хоть посоветовали , а не приказали , но это не в далёком будущем походу))) короче, все изображают радость)

Гость|31.12.2017 14:11|

Гость писал(a):

Чинушам поменьше жульничать и воровать.
А жить на что? существовать на жалкие 80-150 т рублей? вы жестокий однако)

Гость|31.12.2017 14:20|

Зловещий и роковой 2018 год обещает быть кризисным, что для нас простых людей означает смертельным. А по старой традиции перед смертью всегда нужно погулять на славу.

Гость|31.12.2017 14:41|

Гость писал(a):

А по старой традиции перед смертью всегда нужно погулять на славу.

Забыл, перед смертью не надышишься.

Гость|31.12.2017 15:01|

Гость писал(a):

Забыл, перед смертью не надышишься
Как бы там ни было, а 2018 год год нашей погибели-кайтесь пока не поздно!!!

Имя: Гость
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