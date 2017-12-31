Россиянам посоветовали в новогоднюю ночь танцевать и гулять

31.12.2017 | 10:30

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в канун новогодней ночи подготовила ряд рекомендация для российских граждан. В частности, дается совет не проводить всю новогоднюю ночь за столом, а придумать для гостей активные развлечения, сообщает сайт ведомства.

«Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе», — говорится в сообщении.

Также рекомендуется 31 декабря соблюдать обычный режим приема пищи, не отказываться от завтрака, обеда и ужина. Роспотребнадзор призывает не пытаться пробовать все изобилие новогоднего стола и соблюдать умеренность в потреблении алкоголя.

Ранее ведомство подготовило рекомендации по выборе продуктов для новогоднего стола. По мнению специалистов, наиболее опасными для здоровья могут быть заправленные майонезом салаты и изделия из рубленого мяса.