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В стране и мире | Путин повысил минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума

29.12.2017|15:19
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Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 489 рублей в месяц», — говорится в документе.

C 1 января 2018 года МРОТ будет установлен на отметке 85 процентов от величины прожиточного минимума (9 489 рублей).

С 1 января 2019 года МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

11 сентября Минтруд сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому с 2018 года МРОТ в России увеличится на 21,7 процента и составит 9 489 рублей. В тот же день Путин на совещании с членами правительства предложил повысить МРОТ в 2018 году, а к 1 января 2019 года уравнять его с прожиточным минимумом трудоспособного населения.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.12.2017 15:22|

penzainform.ru писал(a):

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.
В заголовке надо уточнить - с й1 января 2019 года

Гость|29.12.2017 15:42|

penzainform.ru писал(a):

на отметке 85 процентов от величины прожиточного минимума
И это очень правильно, ибо стимулирует людей подыскивать более денежные места. А иначе на расслабоне трудятся кое-как и живут по минимуму спокойненько

Гость|29.12.2017 15:47|

Гость писал(a):

А иначе на расслабоне трудятся кое-как и живут по минимуму спокойненько
А ты кто? На каком заводе работашь? Какую пользу приносишь?

Гость|29.12.2017 16:45|

В наступающем году нас ждёт много прекрасных обещаний! до 18 марта (включительно).

Гость|29.12.2017 16:48|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
на отметке 85 процентов от величины прожиточного минимума
И это очень правильно, ибо стимулирует людей подыскивать более денежные места. А иначе на расслабоне трудятся кое-как и живут по минимуму спокойненько
У Путина очень денежное место. Его содержание обходится нам в 41 млн в день.

.

Гость|29.12.2017 16:50|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А иначе на расслабоне трудятся кое-как и живут по минимуму спокойненько
А ты кто? На каком заводе работашь? Какую пользу приносишь?
Он тролль-жополиз.

Гость|29.12.2017 17:02|

Зарплата министра финансов России в 45 выше официальной средней зарплаты по стране. А зарплата министра финансов Германии – всего в 5 раз выше зарплаты среднестатистического немца (и это там считается большой разницей, ведь средняя зарплата чиновников в ФРГ лишь на 10–20% выше средней по стране).

В любой цивилизованной стране колоссальная разница (в 45 раз, кстати) между зарплатами чиновников и простых граждан просто невозможна.

Более того, у высокопоставленных европейских чиновников нет тех льгот, которыми обладают наши «слуги народа» – они покупают машины, ездят отдыхать и строят дома на свои деньги, ведь зарплата позволяет.

А что у нас? А у нас же многим госслужащим полагается жилплощадь, служебный автомобиль, отпуск за счёт бюджета и множество других «льгот». У меня один вопрос – доколе?

Гость|29.12.2017 17:50|

Ну все же молчат! Почему и не обворовывать дураков?

Гость|29.12.2017 17:57|

И это не последний пряник до 18 марта! Благодетель наш подарками осыпает, как из рога изобилия, будто из кармана собственного! Ни одному слову не верю!!!

Имя: Гость
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