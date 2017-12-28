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В стране и мире | В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»

28.12.2017|09:27
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Бывший собственник московской фабрики «Меньшевик», устроивший стрельбу на территории предприятия 27 декабря, задержан. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий столичной полицией установлено местонахождение мужчины, причинившего утром 27 декабря огнестрельное ранение гражданину на территории фабрики "Меньшевик"», — сообщил начальник управления информации и общественных связей главка Юрий Титов.

«Он [мужчина] был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы, и в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий», — отметил представитель МВД.

Утром 27 декабря Илья Аверьянов открыл стрельбу из охотничьего карабина на территории «Меньшевика», убив одного человека и ранив четырех. Он успел скрыться до приезда полиции, не взяв с собой оружие. Изначально сообщалось, что директор фабрики мог захватить нескольких заложников, но информация была опровергнута. Позже источники в полиции сообщили журналистам, что с территории «Меньшевика» спасены два человека.

По версии следствия, стрельбе предшествовал конфликт между Аверьяновым и нынешним руководством предприятия. Мужчина в беседе с журналистами заявил, что у него отобрали фабрику, разорив его семью.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.12.2017 10:05|

В заводских катакомбах прятался или в коробку из под конфет залез.

Гость|28.12.2017 10:53|

penzainform.ru писал(a):

Утром 27 декабря Илья Аверьянов открыл стрельбу из охотничьего карабина на территории «Меньшевика»
Очевидец говорит, что он оборонялся.

Гость|28.12.2017 11:08|

И это в Москве! Да что уж говорить, если Бориса Немцова рядом с Кремлем застрелили!

Гость|28.12.2017 14:34|

Аверьянов этот может быть конченой мразью, кидать рабочих, не выполнять обязательств перед партнерами и вообще делать отвратительные конфеты, но это ни в коем случае не должно уводить от обсуждения главных проблем: в стране есть этнические банды, коррумпированные менты, несправедливый суд и бизнес, стоящий раком

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