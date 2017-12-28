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В стране и мире | В Камбодже полиция спасла от боев 92 петуха и съела их

28.12.2017|17:36
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В Камбодже полицейские съели 92 петухов, спасенных от боев, пишет South China Morning Post (SCMP).

В начале декабря полиция закрыла два заведения, в которых проводились нелегальные петушиные бои. По данным SCMP, они принадлежали племяннику премьер-министра страны Хун Сена.

Организаторам боев предъявили обвинения в жестоком обращении с животными и нелегальном предпринимательстве.

Суд в провинции Кандаль постановил, что петухов нужно отправить на забой. Как уточнил заместитель начальника провинциальной полиции, птиц после забоя передали полицейским, чтобы те их съели.

Суд указал, что забой птиц должен был «предотвратить повторение преступления и ускорить следствие». Как именно это помогло процессу, не уточняется.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.12.2017 19:11|

О, времена, о, нравы. Нам бы таких судей. Жалко петухов. Кого наказали. или премировали?

Гость|28.12.2017 19:16|

Гость писал(a):

Жалко петухов. Кого наказали. или премировали?
Где же защитники животных? А то получается одни животные хорошие и ценные, а других можно убивать и есть.

Гость|28.12.2017 19:48|

Ловят, например, наркодилера с травой и заставляют копов укуриться фкашу, ну или притон с проституками...

Гость|28.12.2017 21:44|

Гость писал(a):

ну или притон с проституками..

Эцца до изнеможения, а выполнять придется, решение суда обязательно к исполнению. Так и полицейских можно лишиться, а их надо беречь, они нас охраняют.

Гость|29.12.2017 02:16|

Не нас, а вас...

Имя: Гость
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