28.12.2017 | 17:36

В Камбодже полицейские съели 92 петухов, спасенных от боев, пишет South China Morning Post (SCMP).

В начале декабря полиция закрыла два заведения, в которых проводились нелегальные петушиные бои. По данным SCMP, они принадлежали племяннику премьер-министра страны Хун Сена.

Организаторам боев предъявили обвинения в жестоком обращении с животными и нелегальном предпринимательстве.

Суд в провинции Кандаль постановил, что петухов нужно отправить на забой. Как уточнил заместитель начальника провинциальной полиции, птиц после забоя передали полицейским, чтобы те их съели.

Суд указал, что забой птиц должен был «предотвратить повторение преступления и ускорить следствие». Как именно это помогло процессу, не уточняется.