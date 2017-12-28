28.12.2017 | 14:07

Груженый шоколадом автомобиль украли со склада в подмосковной Балашихе. Об этом в четверг, 28 декабря, источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва».

«Утром 28 декабря в Балашихе, со склада, расположенного в промзоне, неизвестный похитил грузовой автомобиль марки Mercedes с грузом шоколада», — сказал источник. Полиция разыскивает машину, проводится проверка.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже мешка с новогодними подарками из музея в Сургуте.

По данным регионального управления МВД, накануне в одном из музеев города проходило торжественное новогоднее мероприятие. Во время него сотрудники учреждения оставили мешок с подарками возле входа в здание. Как считают в полиции, мужчина увидел оставленное имущество без присмотра из окна своей квартиры и решил украсть мешок.