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В стране и мире | Грузовик с шоколадом угнали в Подмосковье

28.12.2017|14:07
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Груженый шоколадом автомобиль украли со склада в подмосковной Балашихе. Об этом в четверг, 28 декабря, источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва».

«Утром 28 декабря в Балашихе, со склада, расположенного в промзоне, неизвестный похитил грузовой автомобиль марки Mercedes с грузом шоколада», — сказал источник. Полиция разыскивает машину, проводится проверка.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже мешка с новогодними подарками из музея в Сургуте.

По данным регионального управления МВД, накануне в одном из музеев города проходило торжественное новогоднее мероприятие. Во время него сотрудники учреждения оставили мешок с подарками возле входа в здание. Как считают в полиции, мужчина увидел оставленное имущество без присмотра из окна своей квартиры и решил украсть мешок.

Источник — lenta.ru
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