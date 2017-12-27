27.12.2017 | 11:34

Продажа туристических путевок в Египет для россиян начнется после новогодних праздников. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе в среду, 27 декабря.

По ее словам, путевки подорожают и обойдутся российским туристам 35-40 тысяч рублей с человека. В эту стоимость будет включено проживание в трехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено» и трансфер из аэропорта Каира на автобусе.

Добираться до популярных курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха путешественникам придется на автобусах в течение 7-8 часов. Туристы смогут также прибывать к местам отдыха на чартерных авиарейсах, но в таких случаях стоимость путевки увеличится примерно на 12 тысяч рублей.

До прекращения авиасообщения с Египтом стоимость путевки для одного человека была на порядок ниже — 29-32 тысячи рублей. Таким образом, отдых всей семьей в Египте будет обходиться дороже, чем раньше.

Ранее сообщалось, что восстановление авиасообщения между Москвой и Каиром ожидается с 1 февраля 2018 года.