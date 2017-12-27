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В стране и мире | На автобусы с детьми поставят мигалки

27.12.2017|10:16
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Правительство России утвердило дополнительные требования к групповым автобусным перевозкам детей. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно постановлению, с 1 июля 2018 года автобусы, помимо специального знака «Дети», будут оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета на крыше, которые водитель должен будет включать при движении. Кроме того, управлять этими транспортными средствами смогут водители с открытой категорией D и стажем не менее одного года.

Одновременно с этим упрощается процедура подачи документации. В случае постоянной перевозки группы детей по одному и тому же маршруту станет возможным подавать уведомления о многократных поездках.

В июне полицейские задержали водителя автобуса, петлявшего по дороге в станице Красноярский Цимлянского района Ростовской области. Как оказалось, 66-летний мужчина перевозил 15 детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Полиция начала проверку по факту допуска водителя к рейсу без предварительного медосмотра.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.12.2017 10:40|

Одобряю!

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