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В стране и мире | Из Красной книги России вычеркнули популярные у браконьеров виды животных

27.12.2017|10:19
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Минприроды России утвердило новую редакцию Красной книги, содержащей списки редких и исчезающих видов животных. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Игорь Давыдов.

«В завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской подписал приказ об утверждении списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из нее», — сказал Давыдов.

Красная книга не обновлялась с 1998 года, за исключением трех точечных изменений. При этом ревизию желательно проводить раз в десятилетие, отметили в ведомстве.

В свою очередь, газета «Новые Известия» сообщила, что из Красной книги исчезли остающиеся под угрозой виды животных, в частности, снежный баран и гималайский медведь. Ряд ученых РАН рассказали изданию, что это может быть связано с неким охотничьим лобби, которому «интересно оставить гималайского медведя за пределами Красной книги, так как это объект валютной охоты: охотиться на гималайского мишку приезжают иностранцы, к тому же его лапы популярны в восточной медицине».

Академики обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой выступить в защиту российской природоохранной науки и дать указание отменить решение, принятое Минприроды.

Источник — lenta.ru/
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Гость|27.12.2017 10:40|

Эрэфии ничего не жалко: ни животных, ни ископаемых, ни лесов...только деньги в глазах, а дальше хоть трава не расти.

Гость|27.12.2017 10:43|

penzainform.ru писал(a):

"Что из Красной книги исчезли остающиеся под угрозой виды животных, в частности, снежный баран и гималайский медведь. Ряд ученых РАН рассказали изданию, что это может быть связано с неким охотничьим лобби, которому «интересно оставить гималайского медведя за пределами Красной книги, так как это объект валютной охоты: охотиться на гималайского мишку приезжают иностранцы, к тому же его лапы популярны в восточной медицине».
Как назвать мягко ... даже слов не найти... Это враги народа, главное лобби и потоки денег, страна погрязла в коррупции. Ничего не осталось святого.

Гость|27.12.2017 10:44|

Сталин сразу расстрелял таких "вредителей"

Гость|27.12.2017 10:52|

Гость писал(a):

Как назвать мягко ... даже слов не найти...
Так и назвать - страна третьего мира. Живет доходами с продажи ископаемых, высокотехнологичного ничего не производит, воруют все что можно украсть, а теперь еще и охотники заморские приезжают потешить свое самолюбие, под которых и Красную Книгу переписали.

Гость|27.12.2017 10:56|

Гость писал(a):

Так и назвать - страна третьего мира. Живет доходами с продажи ископаемых, высокотехнологичного ничего не производит,
В 2014 году общий объем поставок Рособоронэкспорта составил $13,2 млрд.

Гость|27.12.2017 10:59|

Гость писал(a):

В 2014 году общий объем поставок Рособоронэкспорта составил $13,2 млрд.
Вы уже приобрели себе танк в хозяйство? Или может с Эльбруса сейчас печатаете?

Гость|27.12.2017 11:03|

Гость писал(a):

Вы уже приобрели себе танк в хозяйство? Или может с Эльбруса
Гость писал(a):
высокотехнологичного ничего не производит,

Гость|27.12.2017 11:13|

Гость писал(a):

высокотехнологичного ничего не производит,
ОК, ничего высокотехнологичного, кроме оружия...

Гость|27.12.2017 11:16|

Гость писал(a):

ОК, ничего высокотехнологичного, кроме оружия...
Ну вот и прекрасно. А всё остальное мы просто купим.

Гость|27.12.2017 11:23|

Печальный факт. Из за прихоти приближенных к властным кругам, уже и Красную книгу режут. Ничего святого не осталось, все готовы на деньги обменять.

Гость|27.12.2017 11:25|

Гость писал(a):

теперь еще и охотники заморские приезжают потешить свое самолюбие, под которых и Красную Книгу переписали.
вошедшее в моду - квесты - примерно из этого же ряда - за деньги клиентов - поиздеваться над ними

Гость|27.12.2017 11:26|

Осталось только вычеркнуть из Красной книги Амурского тигра!!!

И уже не редкий вид проживающих в нашей стране Досбоносов обыкновенных! Представители этой популяции, читай ниже.

penzainform.ru писал(a):

территорий министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской
penzainform.ru писал(a):
заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Игорь Давыдов

Гость|27.12.2017 11:27|

Гость писал(a):

ничего высокотехнологичного, кроме оружия...

Ну вот и прекрасно. А всё остальное мы просто купим.

таким покупателям "всего остального" всучивают тааааакой непотреб, со всех помоек запада - и за бешеные бабки

Гость|27.12.2017 11:28|

Гость писал(a):

Из за прихоти приближенных к властным кругам, уже и Красную книгу режут.
Может этих "сладеньких" тоже из "Красной книги" выкинуть?!

Гость|27.12.2017 11:32|

Гость писал(a):

Ну вот и прекрасно. А всё остальное мы просто купим.
О чем и речь, страна третьего мира.

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Имя: Гость
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