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В стране и мире | Умер композитор Владимир Шаинский

26.12.2017|16:46
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Cкончался народный артист РСФСР, композитор Владимир Шаинский. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает сайт телеканала «Культура».

Композитору было 92 года. О смерти сообщили его близкие.

Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк.

В его послужном списке также песни для таких лент, как «38 попугаев», «Завтрак на траве», «Антошка», «Финист — ясный сокол», «Пока бьют часы», «Крошка Енот» и «Трям! Здравствуйте!».

Шаинский — лауреат Государственной премии СССР.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.12.2017 16:59|

Ушла целая эпоха в детской песне да и вообще в нашей эстраде.Хмурится не надо Лада или Один раз в год сады цветут ... Ушла ЛЕГЕНДА!

Гость|26.12.2017 17:03|

Все "современные " "композиторы" всей безликой толпой не подарили нашим детям и тысячной доли того что подарил им Великий Талант Шаинского

Гость|26.12.2017 17:06|

Гость писал(a):

и тысячной доли того что подарил им Великий Талант Шаинского
Не знаю ни одной сколько-нибудь выдающегося хита этого композитора - обыкновеннейшие песенки.

Гость|26.12.2017 17:13|

Гость писал(a):

Не знаю ни одной сколько-нибудь выдающегося хита этого композитора - обыкновеннейшие песенки.
то ли дело - нынешние восьминотные - от их хитов молоко химическое сразу скисает.

Имя: Гость
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