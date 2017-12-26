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В стране и мире | Семья 34 года наряжала купленную в 1983 году рождественскую елку

26.12.2017|16:00
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Семья из американского штата Калифорния 34 года не выбрасывала рождественскую елку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 1983 году жители города Ирвайн Джина и Джо Мистретта отдали 20 долларов за 60-сантиметровую сосну, которая продавалась в качестве рождественской елки. Они принесли дерево домой и украсили его гирляндой.

Когда праздники закончились, Мистретта решили сохранить маленькую сосну до следующего года и посадили ее в горшок. Через год они снова нарядили ее к Рождеству. Со временем это превратилось в семейную традицию.

За 34 года сосна изрядно выросла. Теперь она весит больше 130 килограммов. Чтобы дерево не упиралось в потолок, его приходится подпиливать. Кроме того, несколько раз в год его пересаживают в новый горшок.

Джина и Джо планируют оставить сосну в наследство одному из сыновей. Срок жизни этих деревьев достигает 300 лет, поэтому ее хватит на много поколений.

21 декабря сообщалось, что Комиссия по безопасности потребительских товаров США сняла видео, которое демонстрирует скорость, с которой огонь с загоревшейся новогодней елки может охватить весь дом.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.12.2017 16:10|

21 декабря сообщалось, что Комиссия по безопасности потребительских товаров США сняла видео, которое демонстрирует скорость, с которой огонь с загоревшейся новогодней елки может охватить весь дом.

Пензаинформ а причем тут последний абзац... и кем сообщалось? ... и кому?

получается статья сначала про Фому, а потом про Ерёму

Гость|26.12.2017 16:21|

журналисты пензаинформа страдают хронической несвязанностью мыслей

Гость|26.12.2017 17:02|

Да курят они.

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Имя: Гость
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