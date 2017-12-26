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В стране и мире | Курившую пенсионерку сдуло с балкона на Сахалине

26.12.2017|12:22
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Пожилую жительницу города Шахтерска Углегорского района Сахалинской области сдуло с балкона четвертого этажа сильным ветром. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел, когда женщина вышла на балкон, чтобы покурить. 65-летняя пенсионерка упала в сугроб, к ней вызвали скорую помощь. Однако везти в больницу ее пришлось в ковше погрузчика, так как машина медиков застряла в снегу. Водителю пришлось ехать с открытой дверью из-за нулевой видимости.

Врачи оказали пациентке первую помощь и диагностировали у нее различные травмы.

Скорость ветра, по данным агентства, в Углегорском районе достигала 35 метров в секунду. Был введен режим ЧС.

21 ноября в якутском селе школьникам пришлось возвращаться домой с занятий в сильную вьюгу. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, видимость упала до нуля. Один из очевидцев снял опасную прогулку на видео и опубликовал ее в сети.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.12.2017 12:44|

ну наконец то у сторонников запрета курения табака появился аргумент.)))

Гость|26.12.2017 12:55|

это все равно ее не остановит, и в следующий раз выходя на балкон покурить эта пенсионерка будет привязывать к ногам гири!

Гость|26.12.2017 13:41|

Анекдот! Пенсионерке грустно и хочется курить. А интересно, она так с бычком в зубах и улетела. А потом едет в ковше и пепелок стряхивает.

Гость|26.12.2017 14:08|

Гость писал(a):

А потом едет в ковше и пепелок стряхивает.
не угадал, проглотила она сигаретку в полете с 4-го этажа !

Гость|26.12.2017 14:18|

забила косячок и решила, что умеет летать

Гость|26.12.2017 14:34|

нужно веревкой привязываться, к комоду, прежде чем покурить выходишь...

Гость|26.12.2017 14:52|

опасное это дело покурить, в доме можно пожар устроить, а на балконе - полетать.

Гость|26.12.2017 14:53|

повезло что в Сахалинской области снега много, летом бы она каталась не в ковше погрузчика, а сразу в катафалке !

Гость|26.12.2017 15:41|

Гость писал(a):

повезло что в Сахалинской области
Хорошо что из ковша не выронили, как недавно в Пензе одного бедолагу.

Гость|26.12.2017 15:44|

Гость писал(a):

в следующий раз выходя на балкон покурить эта пенсионерка будет привязывать к ногам гири!
А если с гирями вместе унесёт? Хорошо подумал???

Гость|26.12.2017 15:59|

Гость писал(a):

А если с гирями вместе унесёт? Хорошо подумал???
а ты придешь к ней в гости и подержишь гири, пока бабка будет курить на балконе

Гость|26.12.2017 16:02|

низко полетела старушка... видать к дождю...

Гость|26.12.2017 16:12|

penzainform.ru писал(a):

женщина вышла на балкон, чтобы покурить
че это она курила?

Имя: Гость
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