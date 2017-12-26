26.12.2017 | 12:22

Пожилую жительницу города Шахтерска Углегорского района Сахалинской области сдуло с балкона четвертого этажа сильным ветром. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел, когда женщина вышла на балкон, чтобы покурить. 65-летняя пенсионерка упала в сугроб, к ней вызвали скорую помощь. Однако везти в больницу ее пришлось в ковше погрузчика, так как машина медиков застряла в снегу. Водителю пришлось ехать с открытой дверью из-за нулевой видимости.

Врачи оказали пациентке первую помощь и диагностировали у нее различные травмы.

Скорость ветра, по данным агентства, в Углегорском районе достигала 35 метров в секунду. Был введен режим ЧС.

21 ноября в якутском селе школьникам пришлось возвращаться домой с занятий в сильную вьюгу. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, видимость упала до нуля. Один из очевидцев снял опасную прогулку на видео и опубликовал ее в сети.