Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 25 декабря.
Согласно тексту указа, Гордеев освобождается от должности в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен мэр Воронежа Александр Гусев. Об этом президент сообщил в ходе рабочей встречи с градоначальником.
Гордеев назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе. Александр Беглов, ранее занимавший этот пост, назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Предшественник Беглова в СЗФО Николай Цуканов назначен помощником Путина по вопросам местного самоуправления.
Дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку, жучка за внучку, кошка за жучку, мышка за кошку.
Хана России матушке.