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В стране и мире | Путин отправил в отставку воронежского губернатора

25.12.2017|14:54
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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 25 декабря.

Согласно тексту указа, Гордеев освобождается от должности в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен мэр Воронежа Александр Гусев. Об этом президент сообщил в ходе рабочей встречи с градоначальником.

Гордеев назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе. Александр Беглов, ранее занимавший этот пост, назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Предшественник Беглова в СЗФО Николай Цуканов назначен помощником Путина по вопросам местного самоуправления.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.12.2017 15:32|

Дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку, жучка за внучку, кошка за жучку, мышка за кошку.

Хана России матушке.

Гость|25.12.2017 15:56|

Миронов решил сдать партию и полностью войти в Единую Россию, поддержав кандидатуру Путина на президентских выборах 2018 года. Тут о народе думать некогда, надо свою задницу пристраивать.

Гость|25.12.2017 16:08|

Круговорот чиновников в раисе

Гость|25.12.2017 16:11|

В России рекордно выросла доля населения, которая жалеет о распаде СССР (58%).

Такие данные показали результаты опроса Левада-центра.

По мнению более половины россиян, распада Советского Союза можно было бы избежать. В том, что развал СССР был неизбежен, уверены лишь 29% граждан страны.

Среди тех, кто сожалеет о распаде СССР, большинство россиян заявили, что расстроены развалом великой державы и разрушением единой экономической системы, что, по мнению респондентов, привело к обнищанию населения, обострению криминала, росту взаимного недоверия и жестокости.

Интересно, что процент сожалеющих о развале СССР россиян растет на 1-2% ежегодно.

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